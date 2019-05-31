Son Dakika Haberleri: Uluslararası öğrenciler iftarda buluştu
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Uluslararası öğrenciler iftarda buluştu

26 dakika önce

Eğitim almak için Eskişehir'de bulunan uluslararası öğrenciler, iftar programında bir araya geldi.

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Eğitim almak için Eskişehir'de bulunan uluslararası öğrenciler, iftar programında bir araya geldi.

Yunusemre Uluslararası Öğrenci Derneği (YUDER) yönetimi bünyesinde bulunan 22 farklı ülkeden üniversite öğrencileri, Hakka Hizmet Vakfı'nda düzenlenen iftarda buluştu. Farklı dil ve kültürlerdeki öğrenciler, aynı gönül duygusu ile aynı sofrada buluştular. Dualar ve Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde ezanın okunmasıyla birlikte öğrenciler yer sofrasında oruçlarını açtı.

YUDER Başkanı Nihat Demir, Ramazan'ın birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:33 Kaynak: İHA
Yunusemre, Eskişehir, Güncel
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