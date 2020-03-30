Uluslararası öğrenciler karantina sürecini online kurslarla değerlendiriyor - Son Dakika
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Uluslararası öğrenciler karantina sürecini online kurslarla değerlendiriyor

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan önlemlere duydukları güvenle Türkiye'de kalan uluslararası öğrenciler, eğitimlerini ve sosyal ilişkilerini online devam ettiriyor.

Uluslararası öğrenciler karantina sürecini online kurslarla değerlendiriyor, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan önlemlere duydukları güvenle Türkiye'de kalan uluslararası öğrenciler, eğitimlerini ve sosyal ilişkilerini online devam ettiriyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 148 bin uluslararası öğrenci bulunuyor. İlgili kamu kuruluşları ve STK'ler, salgın döneminde bu öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması ve kendi ülkelerindeymiş gibi hissetmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Başkanı Mehmet Ali Bolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs nedeniyle az sayıda yabancı öğrencinin ülkelerine döndüğünü, uluslararası öğrencilerin, Türkiye'ye büyük bir güven duyduğunu söyledi.

Bolat, tedbirler çerçevesinde öğrenci evlerinde ve yurtlarda keyfi giriş çıkışların kısıtlandığını, öğrencilerin süreçle ilgili bilgilendirildiğini, kişisel önlemlerle ilgili uyarıların yapıldığını, öğrenci evlerine ve yurtlara sabun, el dezenfektanı gibi başlıca temizlik malzemelerinin yanı sıra gıda desteği verildiğini anlattı.

"Test sonucu pozitif çıkan öğrenciler var"

Kaldıkları özel yurdun kapatılması nedeniyle bazı öğrencilerin barınma taleplerini de karşıladıklarını ve uzaktan eğitimle okullarına devam eden öğrenciler için destek programları düzenlediklerini belirten Bolat, "Biz de derneklerimiz vasıtasıyla gerçekleştirdiğimiz dil kursları, teknik kurslar, sohbetler, seminerler, bilgi yarışmaları gibi faaliyetlerimizi online ortama taşıdık. Bunun yanı sıra öğrenci kardeşlerimize kitap okuma grupları için gönderdiğimiz kitapların okunmasını tavsiye ettik." dedi.

Test yapılan öğrencilerin durumlarıyla ilgili de bilgi veren Bolat, "Test sonucu pozitif çıkan öğrencilerimiz var. Şu an karantina altındalar. Takip ediyoruz. Herhangi bir problem yok. Allah tez zamanda şifa verir inşallah." bilgisini verdi.

"Bu dönemi motivasyon süreci olarak değerlendirebiliriz"

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Fas asıllı Mohamed Fouadi, salgın sürecinde ülkesine dönmeyi hiç düşünmediğini ve evde kaldığı zamanı daha iyi değerlendirebilmek için çalıştığını belirterek, "Bu dönemi motivasyon süreci olarak değerlendirebiliriz." ifadesini kullandı.

Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneğine ait öğrenci evinde kaldığını aktaran Fouadi, dersler dışında internet üzerinden ücretsiz sunulan kurs ve faaliyetlere katıldığını, bunun yanında spor yaptığını söyledi.

Fouadi, dışarı çıkmamaları için ihtiyaçlarının karşılandığını, bulundukları binada hijyenik önlemlerin alındığını ve uymaları gereken kuralların dernek yönetimi tarafından kendilerine düzenli olarak hatırlatıldığını anlattı.

"Yeni yemek tarifleri deniyorum"

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 2'nci sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Suhrab Bahadirov ise uyarılardan sonra, kaldıkları evi temizleyerek dezenfekte ettiklerini, zorunlu bir ihtiyaçları olmadıkça da dışarı çıkmadıklarını kaydetti.

Bahadirov, evde geçirdiği süre içerisinde hobileri için de zaman bulduğunu ifade ederek, "Farklı yemeklerin yapılışını izlemeyi seviyorum. İnternette bulduğum yeni yemek tariflerini deniyorum. Ayrıca alanımla ilgili teknolojik gelişmeleri de takip ediyorum." dedi.

Dernek tarafından gıda ve hijyen malzemesi ihtiyaçlarının karşılandığını söyleyen Bahadirov, ailesiyle sürekli telefonda görüştüğünü ve onları endişelenmemeleri için telkin ettiğini söyledi.

Fouadi ve Bahadirov, Türk halkına destekleri için teşekkür ederek evde kalmaları çağrısında bulundu.

Türkiye, Bolat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 11:28 Kaynak: AA

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