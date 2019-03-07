Son Dakika Haberleri: Uluslararası Öğrenciler Kocaeli'de Ailelerin Evine Konuk Oluyor

Uluslararası Öğrenciler Kocaeli'de Ailelerin Evine Konuk Oluyor

45 dakika önce

KOCAELİ(AA) - Kocaeli'de "Misafir Ol Gel Bana" davetine katılan uluslararası öğrenciler, Yaman ailesine konuk olarak Türk misafirperverliği yakından gördü.

Uluslararası Öğrenciler Kocaeli'de Ailelerin Evine Konuk Oluyor, System.String[]
KOCAELİ(AA) - Kocaeli'de "Misafir Ol Gel Bana" davetine katılan uluslararası öğrenciler, Yaman ailesine konuk olarak Türk misafirperverliği yakından gördü.

Kocaeli'de "Misafir Ol Gel Bana" davetine katılan uluslararası öğrenciler, Türk misafirperverliği ile ağırlanıyor. Bu kapsamda 7 yabancı öğrenci, Yaman ailesine konuk oldu.

Sofralarını yabancı öğrencilere açan Yaman ailesi, vatanlarından uzak olan öğrencilere, kardeş elinin her zaman yanlarında olduğunu hissettirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Uluslararası öğrenciler, proje kapsamında her hafta Kocaeli'de bir eve konuk oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:32 Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel
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