Uluslararası öğrenciler, Kovid-19 sürecinde bayram sevincini Türkiye'de yaşıyor - Son Dakika

Uluslararası öğrenciler, Kovid-19 sürecinde bayram sevincini Türkiye'de yaşıyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye Burslarıyla dünyanın dört bir tarafından okumak için gelen uluslararası öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, bu yıl Türkiye'deki evlerinde ya da kaldıkları yurtlarda Ramazan Bayramı heyecanını duyuyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye Burslarıyla dünyanın dört bir tarafından okumak için gelen uluslararası öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, bu yıl Türkiye'deki evlerinde ya da kaldıkları yurtlarda Ramazan Bayramı heyecanını duyuyor.

Türkiye Bursları ile Ankara'da farklı üniversite ve bölümlerde eğitimlerini sürdüren çeşitli ülkelerden öğrenciler, bayramı nasıl geçirdiklerini ve ülkelerindeki bayram geleneklerini AA muhabirine anlattı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında bayram sevincini ailelerinden ve ülkelerinden uzakta yaşayan uluslararası öğrenciler, bir yandan sokağa çıkma kısıtlamasında zamanlarını eğitimleri için verimli kullanmaya çalışıyor, diğer yandan da aileleriyle telefonda görüşerek özlem gidermeye ve ülkelerindeki bayram havasını yaşamaya çalışıyor.

Türkiye'ye dokuz ay önce Nijer'den gelen, bu yıl aldığı Türkçe öğreniminin ardından gelecek yıl Hacı Bayram Veli Üniversitesinde Muhasebe ve Finansman Bölümünde yüksek lisans yapacak olan Fatimata Zahara Ousmane Issa, "Karantina döneminde günlerimi organize ediyorum. Zaman zaman kitap okuyorum. Derslerimi çalışıyorum." diye konuştu.

Nijer'deki bayram geleneklerini anlatan Ousmane Issa, "Ramazan Bayramı'ndan bir hafta önce pazarlar çok kalabalık olur. Çünkü insanlar bayrama hazırlanır. Ayrıca, Ramazan Bayramı'nda en güzel kıyafetler giyinip lezzetli yemekler pişirirler. Namazdan sonra herkes birbirini ziyaret edip tebrik eder, hediyeler verir. Çoğu zaman çocuklara para verilir." dedi.

"İnşallah Kovid-19 bittikten sonra nice bayramlar kutlayacağız"

Türkiye'ye Mısır'dan gelen, Hacı Bayram Veli Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi olan Rana Ragab da, Kovid-19 salgını ilk çıktığında, tedbirler kapsamında bulunduğu yurttan başka bir yurda alındıklarını ve tek kişilik odalarda kalmaya başladıklarını anlattı.

Karantina günlerinde zamanını faydalı bir şekilde geçirdiğini anlatan Ousmane Issa, "Çünkü saat 11.00'den 15.00'e kadar uzaktan eğitimle ders çalışıyoruz. En az 11 kitap okudum. YTB tarafından düzenlenen online programlara katılıyorum. Ayrıca online üniversite programlarına da katılıyorum." dedi.

Ailesi ve arkadaşlarıyla da telefonlaşarak görüştüğünü belirten Ousmane Issa, "Bayram Mısır'da çok güzel geçiyor. Bayram gecesi hiç uyumayız." diye konuştu.

Ülkesindeki bayram geleneklerini anlatan Ousmane Issa, "Ramazan Bayramımız başlayınca ek olarak hurma yeriz. Bayram namazını kıldıktan sonra balonlar alırız. Evimize döndükten sonra bütün ailemizle beraber kek ve kurabiye yeriz. Çocuklar, büyüklerden para alır." dedi.

Çocukların oyun oynadığını, akrabaların ziyaret edildiğini anlatan Ousmane Issa, bayramın ikinci günü ise sinemaya ya da denize gidildiğini belirtti.

Ousmane Issa, "Bu, Türkiye'deki ilk bayramım. Türkiye'de olmama rağmen koronavirüs nedeniyle hiç dışarıya çıkmayacağım. İnşallah bu hastalık bittikten sonra hepimiz dışarı çıkacağız ve nice bayramlar kutlayacağız. Bayramımız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

"Evde kaldığım süreçte kitap okuyup yeni fikirler edinmeye çalışıyorum"

Gazi Üniversitesinde İnşaat Mühendisliği Bölümünde okuyan Iraklı Adday Hüseyin de salgın döneminde öğrenci olduğu için en büyük sıkıntıyı uzaktan eğitim konusunda yaşadığını anlattı.

Hüseyin, "İki, bu iki üç ayda evde kaldığımız günlerde kitap okumaya, yeni fikirlere sahip olmaya çalışıyorum. Hatta öğrenci hayatı ve meslek hayatı arasındaki farklar nedir her gün öğrenmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Irak'ta, arife günü yatsı namazından sonra insanların bayram hazırlığına başladığını anlatan Hüseyin, "Bayramın ilk gününde insanlar bayram namazı kılıyor ve birbiriyle bayramlaşıyorlar. Sabah namazından sonra kahvaltıyı bir evde birlikte yiyorlar, öğle yemeğini de başka bir evde yine birlikte yiyorlar." dedi.

Hüseyin, memleketinde bayram için "kleicha" adında özel bir tatlının yapıldığını ve bayram günlerinde bütün evlerde mutlaka "kleicha" ikram edildiğini de söyledi.

Uluslararası öğrenciler, Kovid-19 sürecinde bayram sevincini Türkiye'de yaşıyor

Ramazan Bayramı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 01:38 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası öğrenciler, Kovid-19 sürecinde bayram sevincini Türkiye'de yaşıyor - Son Dakika

Son Dakika

Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu Cem Uzan torun sahibi oldu Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu Ünlü model, kilo eleştirilerine ateşli pozuyla cevap verdi 9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı 56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı Genç milyarder, yatak pozlarıyla milyonları kendine hayran bıraktı Çıplak pozlarıyla bir döneme damga vuran mankenden buruk bayram mesajı
Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici         
19:45
Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti         
19:12
Emniyet'ten Emniyet'ten "Polis gençlere orantısız şiddet uyguladı" iddialarına ilişkin açıklama geldi         
19:02
Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı         
18:59
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu         
18:58
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı "harçlık" diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı         
18:51
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı? Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı?         
18:35
Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar         
17:41
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü         
17:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var         
17:27
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna "sosyal mesafeli" şekilde hazırlanıyor         
17:21
ABD'de 25 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 650 kişi hayatını kaybetti ABD'de 25 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 650 kişi hayatını kaybetti         
17:19
Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak         
17:17
Denizli'de su kuyusundan çıkan gazdan zehirlenen 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti Denizli'de su kuyusundan çıkan gazdan zehirlenen 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti         
17:17
ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu         
17:14
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi         
17:08
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti         
16:59
Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı         
16:58
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu         
16:50
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü         
16:43
ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var         
16:39
Kayseri'de 47 yaşındaki inşaat bekçisi, kulübesinde ölü bulundu Kayseri'de 47 yaşındaki inşaat bekçisi, kulübesinde ölü bulundu         
16:36
Alex, Fenerbahçe'de göreve başlayan vatandaşı Mehmet Aurelio'yu sosyal medyadan başarılar diledi Alex, Fenerbahçe'de göreve başlayan vatandaşı Mehmet Aurelio'yu sosyal medyadan başarılar diledi         
16:35
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü         
16:05
Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu         
15:42
Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur         
15:40
Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü         
15:37
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem         
15:25
Antalyalı çiftçiler Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için bayramı seralarda geçiriyor Antalyalı çiftçiler Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için bayramı seralarda geçiriyor         
15:21
Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor         
15:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2020 20:10:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uluslararası öğrenciler, Kovid-19 sürecinde bayram sevincini Türkiye'de yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]