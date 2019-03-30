Uluslararası Öğrenciler Kültür ve Ticaret Elçimiz Olacak"

Kırklareli Üniversitesi, 35 farklı ülkeden akademik eğitim için gelen bin 200 yabancı uyruklu öğrenciye, ev sahipliği yapıyor.

Kırklareli Üniversitesi, 35 farklı ülkeden akademik eğitim için gelen bin 200 yabancı uyruklu öğrenciye, ev sahipliği yapıyor.



2007 yılında kurulan,10 fakülte, 7 meslek yüksekokul, 3 yüksekokul, 3 enstitü, 14 uygulama ve araştırma merkezi ile eğitim veren Kırklareli Üniversitesi, uluslararası öğrencilerin ilk tercihleri arasında yerini alıyor.



Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkmenistan, Endonezya ve Nijerya gibi 35 farklı ülkeden bin 200 yabancı uyruklu öğrenciye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.



Her dilden ve renkten uluslararası öğrenciyi üniversitede misafir ettiklerini kaydeden Şengörür, "Bin 200 uluslararası öğrencimiz var. Bu çok önemli bir rakam. Öğrenci sayıları içinde yüzdeye vurursak devlet üniversiteleri arasında ilk 20'de yerimizi aldık. Bizi tercih eden ülkelerden en başta Türkmenistan geliyor." diye konuştu.



Türkiye'de en fazla Endonezyalı öğrencinin de Kırklareli Üniversitesinde bulunduğunu aktaran Şengörür, şöyle devam etti:



"Yaklaşık 100 Endonezyalı ve 100 Nijeryalı öğrencimiz var. Bu sayıyı önümüzdeki yıllarda 500'e çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye'de en fazla Endonezyalı öğrenci sayısı Kırklareli'de bulunuyor. Uluslararası ilişkilerimiz açısından bu çok önemli. Erasmus, Erasmus Plus, Mevlana programları kapsamında 70 üniversite ile ikili ilişkilerimiz, sözleşmelerimiz var. Endonezya'yı ve Nijerya'yı çok önemsiyoruz. 35 farklı ülkeden akademik eğitim için Kırklareli Üniversitesini seçen uluslararası öğrencilerimiz, sadece kültür elçimiz değil, ticaret elçimiz de olacaklar. Onlar bizim kültürümüzü tanıdı. Eğitimlerinin ardından ülkelerine döndüklerinde de bizim hem kültürümüzü oraya yansıtacaklarına hem de ticari ilişkilerimiz açısından büyük katkı sağlayacaklarına inanıyorum. Tarihten gelen köklü ilişkilerimizin inşasında önemli roller üstlenecek, dünyanın dört bir yanındaki gönüllü elçilerimiz olacaklar. Ülkemizde edindikleri bilgileri farklı coğrafyalara taşıyacak, üniversitemizin dünya kültürlerine yakınlığını sağlayacak, Türk kültürünün anlaşılmasına yardımcı olacaklar. Ayrıca dışa kapalı bir kuşak yerine birlikte yaşama kültürü gelişmiş, evrensel barışın mümkün olduğuna inanan bir neslin yetişmesine vesile olacaklar."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Erdoğan: Suriye Meselesini Seçimden Sonra Sahada Çözeceğiz

Havalimanında Başörtülülere Hakaret Eden Kişinin İfadesi Ortaya Çıktı

Liderlerin Kilometrelerce Yol Katettiği Seçim Mesaisinde Rekor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın

Çocukluğundan Beri Taş Biriktiren Vatandaş, Yetkililere Çağrıda Bulundu