Uluslararası öğrenciler özlem duydukları "anne yemekleri" için arkadaşlarıyla mutfağa girdi - Son Dakika

Bursa'da Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesine 70 ülkeden gelen öğrenciler, özlemini duyduğu "anne yemekleri" için meslek lisesindeki arkadaşlarıyla mutfağa girerek farklı lezzetlerle sofraları süslüyorlar.

Turizm sektörüne kalifiye eleman yetiştiren Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiyle geliştirilen "Kültür Köprüsü Projesi" kapsamında her yıl bir araya gelen iki okulun öğrencileri, farklı ülkelerin yemekleri için mutfağa giriyor.

Uluslararası öğrencilerin verdiği tarifleri onlarla pişiren turizm lisesindeki arkadaşları, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ülkelerine gidemeyenlerin "anne yemeklerine" olan özlemini gideriyor.

En son Bosna Hersek, Sudan, Bangladeş ve Endonezya'ya ait yemekleri pişiren öğrenciler, farklı mutfak lezzetlerini o ülkelere has yöntemlerle servis ediyor.

Şehit Erol Olçok Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halis Korkmaz, AA muhabirine, öğrencilerinin 5 yıldızlı otellerde staj yaptığını ve mesleki olarak iyi geliştiklerini söyledi.

Öğrencilerin staj yaptıkları ve çalıştıkları yerlerde Türk mutfağı ve klasikleşen dünya mutfağından örnekler gördüklerini aktaran Korkmaz, "İlçemizdeki uluslararası lisede 70 ülkeden öğrencimiz var. Bu öğrencilerle sohbet ederken 'En çok neyi özlüyorsunuz?' sorusuna, 'Annemizin yemeklerini' dediler, bu proje oradan çıktı. Onların özledikleri annelerinin yemeklerini yapmaları, bizim öğrencilerin de hiç göremeyecekleri dünya mutfağından yemekleri görmesi açısından bu projeye başladık. Şimdiye kadar 44 ülke yemeklerini yaptık. Mesela Angola, Hindistan yemeğini bizim öğrencilerin görme şansı hiç yok ama burada diğer öğrencilerle beraber onu da görmüş oldular. Çok mutluyuz, çok güzel sonuçlar alıyoruz." diye konuştu.

"Sevdiğim yemeklerin fotoğraflarını aileme de gönderiyorum"

Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Türkmen de amaçlarının kültürel olarak bir iletişim kurulması olduğunu, her iki öğrenci grubunun da farklı ülke insanlarını ve yemeklerini tanıdıklarını belirtti.

Kendilerine gelen öğrencilerin çok genç yaşta başka bir ülkede okula başladığını ifade eden Türkmen, "Bu süreçte kendi ülkelerinin kültürlerinden, yemeklerinden kopmasınlar istiyoruz." dedi.

Proje koordinatörlerinden öğretmen Gökhan Kıvrak ise öğrencilerin kendi ülke kültürlerini yansıtmalarını istediklerini ve bunu da proje sayesinde hayata geçirdiklerini söyledi.

Sudanlı öğrenci Muaz Baballa ise bamya ve etten yapılan kendi ülkesinin meşhur yemeklerinden birini pişirdiklerini dile getirdi.

Turizm lisesi öğrencileriyle güzel bir şekilde kaynaştıklarını anlatan Baballa, "Arkadaşlarım bana yardım etti ben de onlara yardım ettim. Ben bir şeyler öğrendim, onlar benden bir şeyler öğrendi. Onlar benim, ben onların kültürel yemeklerini tanıdım. Türk yemeklerine alıştım, döneri seviyorum, nohut, kuru fasulyeyi çok sevdim. Burada sevdiğim yemeklerin fotoğraflarını aileme de gönderiyorum." diye konuştu

Bangladeşli Tanvir Ahmed Ferdous, annesinin sevdiği yemeklerden olan özel baharatlı bir tavuk yemeği ve kir ismi verilen özellikle ülkesinde ramazanda pişirilen tatlı yaptıklarını ifade etti.

Turizm lisesi öğrencilerinden doğrama teknikleri gibi yöntemler öğrendiğini anlatan Ferdous, projede yer almaktan dolayı mutlu olduğunu aktardı.

"Farklı ülke yemeklerini görüyoruz"

Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Sena Karaman ise projeyle farklı ülke yemeklerini gördüğünü, projenin kendisini mesleki olarak da geliştirdiğini dile getirdi.

Aynı sınıfta okuyan Miray Garip ise Bangladeş mutfağından ilk defa yemek gördüğünü, dünya mutfağını tanıdığını aktardı.

Yusuf Çelik de Bosna Hersek mutfağından mantı ve köfte yaptıklarını belirterek, "Hedefim yurt dışında mutfak üzerine eğitim görmek. Sonra kendi ülkemde en büyük hayalim olan restoranımı kurmak istiyorum." ifadesini kullandı.