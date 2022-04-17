Uluslararası öğrenciler ramazanda aynı sofrada buluşuyor - Son Dakika

Dünyanın farklı bölgelerinden Türkiye'ye eğitim için gelen "misafir öğrenciler" ramazan ayında Ankara'da kurulan "ümmet sofrasında" orucunu birlikte açıyor, ramazan coşkusunu birlikte yaşıyor.

Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneğinin İskitler'deki merkezinde kurulan ramazan sofrasının etrafında bir araya gelen öğrenciler farklı ülkelerden öğrencilerle tanışma ve bir araya gelme imkanı buluyor.

İftar sonrası dernek bahçesindeki etkinliklerle ramazan coşkusunu yaşayan öğrenciler, çeşitli ikram ve ocakbaşı sohbetleriyle ramazanın ruhundan istifade ediyor.

"Ramazan ve bayramda öğrencilerin aile özlemini en aza indirmeye çalışıyoruz"

Dernek Başkanı Hanefi Sinan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağırlıklı olarak "mazlum ve fakir coğrafyalardan" gelen öğrenciler için 12 yıldır ramazanı da merkeze alarak çalışma yürüttüklerini söyledi.

Özellikle uzak bölgelerden gelen uluslararası öğrencilerin uzun yıllar ülkelerine dönemediğini belirten Sinan, bu sürede ailesinden ayrı kalan öğrencilerin 30 gün boyunca gerçekleştirilen etkinliklerle ramazan ayında ve bayramda aile özlemini en aza indirmeye çalıştıklarını anlattı.

Ramazan boyunca iftar ve sahur programlarıyla ikramlar, ocakbaşı sohbetleri gibi etkinlikler düzenlediklerini kaydeden Sinan, ödüllü yarışmalarla da öğrencilerin heyecanına ortak olduklarını bildirdi.

Mezun öğrencilerin burada geçirdiği ramazanları unutamadıklarına ilişkin kendilerine paylaşımda bulunduğunu dile getiren Sinan, "Ramazan ayında birbirimizi daha iyi tanıdığımızı, daha iyi anladığımızı görüyoruz ve aramızdaki mevcut ilişkiler çok daha güçlü hale dönüşüyor. Ramazan ayı bu çerçevede çok keyifli geçiyor." dedi.

Ülke iftarlarıyla da aynı ülkeden gelen öğrencilere birlikte iftar yapma imkanı sunduklarını bildiren Sinan, "Burada birlikte yiyin, için, yatın, sohbet edin, keyif yapın, ücret ödemeden dua edin gidin diyoruz. Onlar da özellikle bu boyutuyla buna son derece sıcak bakıyorlar." diye konuştu.

"Aynı sofra etrafında ramazan sevincini paylaşıyoruz"

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBV) Sinema ve Televizyon Bölümü birinci sınıf öğrencisi Faslı Mohamed Fouadi de ailelerinden uzakta geçirdikleri ramazanın sevincini farklı ülkelerden gelen arkadaşlarıyla aynı sofra etrafında paylaştıklarını söyledi.

Fouadi, "Her sene olduğu gibi farklı etkinliklerle, programlarla bu ramazan ayını dolduran vakıf ve dernekler, yaptıkları çalışmalarla aile hasretini gidermemiz için bir nebze de olsa yardımcı oluyorlar." dedi.

Ostim Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi Abdirahman Mohamed Abukar ise kendi ülkesinde aile ve akraba iftarları yaptıklarını, Türkiye'de bu iftarlara duyduğu özlemi farklı ülkelerden arkadaşlarıyla bir araya geldikleri iftarlarla gidermeye çalıştığını anlattı.

Abukar, "Farklı ülkelerimiz, kültürümüz, düşüncelerimiz olabilir ama birlikte çok zaman geçirdiğimiz için aileden daha yakınız. Kan bağımız yok ama kardeş gibiyiz." şeklinde konuştu.

"Burada ikinci ailemi buldum gibi oldum"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi doktora öğrencisi Fredinant Hasmuça da ramazan boyunca buraya gelen öğrencilerle sohbet etme ve kaynaşma imkanı bulduklarını belirterek, "Farklı ülke ve bölgelerden, farklı renklerden gelen öğrencilerle ümmet sofrasında buluşuyoruz." dedi.

Ostim Teknik Üniversitesi İngilizce hazırlık bölümünde okuyan Kazakistanlı Ibraimzhan Abdulla ise ilk defa bu şekilde bir ramazan tecrübesi yaşadığını kaydederek, "Burada ikinci ailemi buldum gibi oldum. Buradakiler bize çok yardımcı oluyor, ailemizi özletmiyor." diye konuştu.