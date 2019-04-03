Son Dakika Haberleri: Uluslararası Öğrenciler "Tava Ciğer" Pişirdi

Uluslararası Öğrenciler "Tava Ciğer" Pişirdi

57 dakika önce

Edirne'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler, kentin dünyaca ünlü lezzeti tava ciğerin kesiminden pişirilmesine kadar tüm inceliklerini ustasından öğrendi.

Uluslararası Öğrenciler
Edirne'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler, kentin dünyaca ünlü lezzeti tava ciğerin kesiminden pişirilmesine kadar tüm inceliklerini ustasından öğrendi.

Yaşadıkları kentin yemek kültürünü daha yakından tanımaya çalışan uluslararası öğrenciler, Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar'ın işletmesini ziyaret etti.

Özel hazırlanan tezgahın başına geçen öğrenciler, ciğerin zarının soyulmasından kesimine, tuzlanmasından pişirilmesine ve sunumuna kadar olan safhaları öğrenerek tava ciğer pişirdi.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, tava ciğerin dünyanın en hızlı pişen yöresel yemeği olduğunu söyledi.

Tava ciğerin ününün sınırları aştığını belirten Dinar, "Kentimizde öğrenim gören uluslararası öğrencilerimize Edirne gastronomisinin lokomotif yemeği olan tava ciğeri anlattık. Onlarda kendi ülkelerinde bu tadı kendi vatandaşlarına anlatacak. Tava ciğer artık bir dünya markası haline gelmiş durumda." dedi.

Dünyanın farklı ülkelerinden binlerce turistin tava ciğer yemek için Edirne'ye geldiğini anlatan Dinar, "Bu lezzet herkesi Edirne'ye çekiyor. Dünyanın en hızlı pişen yöresel yemeği. Tavaya atıldıktan 45 saniye sonra servise hazır hale geliyor. Ciğerin tadı ve yanında servis edilen Karaağaç acı biberi insanları kendisine hayran bırakıyor. Tava ciğeri daha geniş kitlelere tanıtmak ve anlatmak için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Tava ciğeri UNESCO listesine sokmayı istiyoruz." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:42 Kaynak: AA

Dinar, Edirne, Güncel
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