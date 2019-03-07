Son Dakika Haberleri: Uluslararası Öğrenciler Türk Misafirperverliğini Yakından Gördü

Uluslararası Öğrenciler Türk Misafirperverliğini Yakından Gördü

53 dakika önce

Kocaeli'de "Misafir Ol Gel Bana" davetine katılan uluslararası öğrenciler, Türk misafirperverliği ile ağırlanıyor.

Uluslararası Öğrenciler Türk Misafirperverliğini Yakından Gördü, System.String[]
Kocaeli'de "Misafir Ol Gel Bana" davetine katılan uluslararası öğrenciler, Türk misafirperverliği ile ağırlanıyor.

Kocaeli'de "Misafir Ol Gel Bana" davetine katılan uluslararası öğrenciler, Türk misafirperverliği ile ağırlanıyor. Bu kapsamda 7 yabancı öğrenci Yaman ailesine konuk oldu.

Uluslararası öğrenciler, proje kapsamında hemen hemen her hafta Kocaeli'de bir eve konuk oluyor. Öğrenciler kısa bir süre önce de Kocaeli'de yaşayan Erbil Yaman'a konuk oldu. 7 öğrenci, Yaman ailesinin kurduğu sofrada bir araya gelerek, Türk mutfağı lezzetlerini tattılar. Yemeğin ardından çaylarını içen öğrenciler, kendilerine sofrasını açan Yaman ailesine teşekkür etti. Öğrenciler, Kocaeli'de gördükleri sevgi ve kardeşliği asla unutmayacaklarını ifade etti.

Kocaeli'de eğitim gören uluslararası öğrenciler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Misafir Ol Gel Bana Projesi" ile ülke özlemlerini bir nebze olsa unutuyor. Gönüllü ailelerin kendilerine açtığı kapılardan giren uluslararası öğrenciler, kurulan sofralarda yedikleri yemeklerle aile özlemlerini gideriyor. Sofralarını yabancı öğrencilere açan aileler ise öğrenciler vatanlarından uzakta kardeş elinin her zaman yanlarında olduğu hissettirmeyi amaçladıklarını dile getirdiler. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:56 Kaynak: İHA

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