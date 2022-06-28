"Uluslararası Öğrenciler Türkçe Sertifika Şenliği" yapıldı

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Dil Merkezi'nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği "Teşekkürler İstanbul 2022 Uluslararası Öğrenciler Türkçe Sertifika Şenliği", İÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Dil Merkezi'nde Türkçe öğrenen uluslararası öğrenciler, eğitimlerini tamamlamalarını, müzik ile şiir dinletileri, dans gösterileri ve ödüllü oyunlar gibi çeşitli etkinliklerle kutladı.

Programın sonunda öğrencilere başarı sertifikaları, İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Alkan, Dil Merkezi Başkanı Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, başkan yardımcıları ve öğretim görevlileri tarafından takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, şunları kaydetti:

"Merkezimizde dünyanın dört bir yanından gelen, birbirinden farklı kültürler bizim çatımız altında sanatsal, sosyal ve kültürel faaliyetler eşliğinde Türk dilini öğreniyorlar. Dil Merkezimiz, öğrencilerine uluslararası bir platformda, kültürel alışverişin verdiği keyifle eğitim imkanı sunmaktadır. Her geçen gün daha fazla öğrenci Türk dilini öğrenmek için müracaat ediyor. Kursiyerlerimize Türkçe öğretiminde uzun yıllar elde ettiğimiz tecrübe ve bilgimizi aktarıyoruz. Her sene geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz 'Teşekkürler İstanbul Uluslararası Öğrenciler Türkçe Sertifika Şenliği'miz bunun bir yansımasıdır. Eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönen kursiyerlerimiz oluyor, bu anlamda ülkeler arası köprü kurulmasına da destek oluyoruz."

Dil Merkezi'ndeki eğitime İspanya, Yunanistan, Mısır, Hindistan, Meksika, Afganistan, Bosna-Hersek, Brezilya, Venezuela, Peru, Cezayir, Endonezya, Rusya, Suriye, Ukrayna, Cezayir, Tunus, Fas, Kuzey Makedonya, Yunanistan, İngiltere, Romanya, Moğolistan, Çin, Nijerya, Mısır, Suriye, Kazakistan, Özbekistan ve Lübnan'dan öğrenciler katıldı.

Merkezde başta Türkçe olmak üzere İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca, Rusça, Arapça, Korece gibi birçok dil eğitimi veriliyor.

Ayrıca farklı ülkeler ve şehirlerde de Türkçe meraklıları ile buluşularak "Türkçe Sertifika Sınavları" gerçekleştiriliyor.

İÜ Dil Merkezi tarafından sunulan eğitimler hakkında bilgilere ve yapılan çalışmalara "dilmerkezi.istanbul.edu.tr" adresinden ulaşılabilir.