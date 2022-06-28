"Uluslararası Öğrenciler Türkçe Sertifika Şenliği" yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

"Uluslararası Öğrenciler Türkçe Sertifika Şenliği" yapıldı

28.06.2022 22:33
"Uluslararası Öğrenciler Türkçe Sertifika Şenliği" yapıldı

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Dil Merkezi'nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği "Teşekkürler İstanbul 2022 Uluslararası Öğrenciler Türkçe Sertifika Şenliği", İÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Dil Merkezi'nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği "Teşekkürler İstanbul 2022 Uluslararası Öğrenciler Türkçe Sertifika Şenliği", İÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Dil Merkezi'nde Türkçe öğrenen uluslararası öğrenciler, eğitimlerini tamamlamalarını, müzik ile şiir dinletileri, dans gösterileri ve ödüllü oyunlar gibi çeşitli etkinliklerle kutladı.

Programın sonunda öğrencilere başarı sertifikaları, İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Alkan, Dil Merkezi Başkanı Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, başkan yardımcıları ve öğretim görevlileri tarafından takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, şunları kaydetti:

"Merkezimizde dünyanın dört bir yanından gelen, birbirinden farklı kültürler bizim çatımız altında sanatsal, sosyal ve kültürel faaliyetler eşliğinde Türk dilini öğreniyorlar. Dil Merkezimiz, öğrencilerine uluslararası bir platformda, kültürel alışverişin verdiği keyifle eğitim imkanı sunmaktadır. Her geçen gün daha fazla öğrenci Türk dilini öğrenmek için müracaat ediyor. Kursiyerlerimize Türkçe öğretiminde uzun yıllar elde ettiğimiz tecrübe ve bilgimizi aktarıyoruz. Her sene geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz 'Teşekkürler İstanbul Uluslararası Öğrenciler Türkçe Sertifika Şenliği'miz bunun bir yansımasıdır. Eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönen kursiyerlerimiz oluyor, bu anlamda ülkeler arası köprü kurulmasına da destek oluyoruz."

Dil Merkezi'ndeki eğitime İspanya, Yunanistan, Mısır, Hindistan, Meksika, Afganistan, Bosna-Hersek, Brezilya, Venezuela, Peru, Cezayir, Endonezya, Rusya, Suriye, Ukrayna, Cezayir, Tunus, Fas, Kuzey Makedonya, Yunanistan, İngiltere, Romanya, Moğolistan, Çin, Nijerya, Mısır, Suriye, Kazakistan, Özbekistan ve Lübnan'dan öğrenciler katıldı.

Merkezde başta Türkçe olmak üzere İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca, Rusça, Arapça, Korece gibi birçok dil eğitimi veriliyor.

Ayrıca farklı ülkeler ve şehirlerde de Türkçe meraklıları ile buluşularak "Türkçe Sertifika Sınavları" gerçekleştiriliyor.

İÜ Dil Merkezi tarafından sunulan eğitimler hakkında bilgilere ve yapılan çalışmalara "dilmerkezi.istanbul.edu.tr" adresinden ulaşılabilir.

YORUMLAR
500
Senden Daha Güzel nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekildi? Senden Daha Güzel dizi çekimleri nerede yapıldı? Senden Daha Güzel nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekildi? Senden Daha Güzel dizi çekimleri nerede yapıldı? Bolu Dağı'nda toprak kayması; İstanbul yönü ulaşıma kapandı (2) Bolu Dağı'nda toprak kayması; İstanbul yönü ulaşıma kapandı (2)
Kaynak: AA

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Uluslararası Öğrenciler Türkçe Sertifika Şenliği' yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:29 Arda Turan'dan peş peşe itiraflar: Beşiktaş'tan teklif aldım
22:13 3600 ek gösterge ve öğrenci affı TBMM Başkanlığı'na sunuldu
22:08 Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO arasındaki dörtlü görüşmenin ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den ilk açıklama geldi
21:51 Madrid'deki 4'lü zirve sonrası liderler ortak bildiri imzaladı! İşte kararlar
21:46 Canlı yayında "İktidara yakın mısın?" sorusuna Arda Turan'dan cevap: Asla değilim
21:39 AK Partili belediye başkanı evlilik dışı ilişkisini kabul etti: Ben de yarın istifamı vereceğim
17:46 Bolu'nun Ayman Yaylası'nda kurulmak istenen taş ocağına karşı çıkan köylüler açtığı davayı kazandı
17:46 Ali Babacan vatandaşın sorununu dinledi: Çocuğumu doktora götüremiyorum
20:41 Bulgaristan, casusluk yaptıkları gerekçesiyle 70 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı
20:37 Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'tan sonra başkan olarak görmek istiyordu! Türkiye'nin en zengin isminden taraftara kötü haberi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 22:54:52. #1.13#
SON DAKİKA: "Uluslararası Öğrenciler Türkçe Sertifika Şenliği" yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement