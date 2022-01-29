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Uluslararası öğrenciler, Türkiye'nin ihracatına katkı sağlamayı amaçlıyor - Son Dakika

Uluslararası öğrenciler, Türkiye'nin ihracatına katkı sağlamayı amaçlıyor

29.01.2022 11:11
Uluslararası öğrenciler, Türkiye'nin ihracatına katkı sağlamayı amaçlıyor

Bursa'daki üniversitelerde okuyan uluslararası öğrenciler, "Genç Ticaret Köprüsü" projesi ile Türkiye'nin ve kendi ülkelerinin dış ticaretinin artması için çaba sarf ediyor.

Bursa'daki üniversitelerde okuyan uluslararası öğrenciler, "Genç Ticaret Köprüsü" projesi ile Türkiye'nin ve kendi ülkelerinin dış ticaretinin artması için çaba sarf ediyor.

Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (Genç MÜSİAD) Bursa Şubesi'nin düzenlediği "Genç Ticaret Köprüsü" projesine katılan uluslararası öğrenciler, Türkiye'nin ve diğer ülkeler arasındaki dış ticaretin artmasına yönelik eğitimler alıyor.

Uluslararası öğrenciler, projenin finalinde düzenlenen ülke sunum yarışmasında, ülkeleri ve Türkiye ile olan ticaret fırsatlarına dair bilgi, birikim ve projelerini paylaşıyor.

Genç MÜSİAD Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı ve Genç Ticaret Köprüsü Komisyon Başkanı Ahmet Tahir Deker, AA muhabirine, uluslararası öğrencilerin birçok şehirdeki üniversitelerde eğitim gördüğünü hatırlattı.

Genç MÜSİAD Bursa Şubesi ve Uluslararası İpekyolu Öğrenci Derneği ile "Genç Ticaret Köprüsü" projesini hayata geçirdiklerini belirten Deker, projenin hem uygulanabilir hem de sürdürülebilir bir çalışma olduğunu aktardı.

Projenin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiklerini ifade eden Deker, "Proje kapsamında alanında uzman kişiler tarafından eğitimler, workshoplar, etkinlikler ve tecrübe paylaşımı programları düzenleniyor. Genç Ticaret Köprüsü projesine uluslararası öğrenciler katılıyor. Proje kapsamında eğitim alan uluslararası öğrenciler, daha girişimci daha özgüvenli daha çok piyasa tecrübesi olan ve üniversite bittikten sonra ne yapacakları konusunda fikir sahibi olabiliyor." dedi.

Deker, projenin ihracat yapan firmalara da katkısının bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda projemiz, ihracat yapmak isteyen, ihracat kabiliyetini geliştirmek isteyen ve yeni pazar arayışlarında olan birçok firmaya hizmet sunmaktadır. Bu yılki eğitimlere 26 farklı ülkeden 41 uluslararası öğrenci katılıyor. Proje kapsamında alanında uzman kişiler eğitim verdikten sonra eğitim süreci tamamlanıyor ve ödüllü ülke sunum yarışması düzenliyoruz. Bu yarışmada da eğitime katılan uluslararası öğrenciler kendi ülkeleriyle ilgili fizibilite çalışması yapıyor. Sunumda 'Benim ülkemden bu ürün alınır, benim ülkeme bu ürün satılır, en çok bu ürün talep ediliyor' gibi net, somut veriler yer alıyor. Yeni yatırım yapmak isteyen, o ülkelerde var olup yatırımını yönlendirmek isteyen birçok firmaya yol haritası olabilecek bilgi paylaşımı oluyor."

"Girişimcilik konusunda fikir sahibi oluyoruz"

Genç Ticaret Köprüsü projesi kapsamında düzenlenen eğitimlere katılan ve Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Gıda Mühendisliği bölümü 4. sınıf öğrencisi Suriyeli Rudaına Kadı, eğitimler kapsamında ticarete başladıklarında nasıl adım atacaklarına dair çok iyi deneyimler elde ettiklerini söyledi.

Kadı, "İhracat, ticaret ve e-ticaret konularında eğitimler alıyoruz. Ürün tedariki ve nasıl kazanç elde edebileceğimize ilişkin sunumlar yapılıyor, bilgiler ediniyoruz. Eğitimler çok keyifli geçiyor. Eğitimler kapsamında bazı yarışmalar bile yapılıyor. Girişimcilik konusunda fikir sahibi oluyoruz. Nasıl bir ürün üretebileceğimizi ya da bir ürünü satabilmek için hangi noktalara dikkat etmemiz gerektiğini öğreniyoruz. Türkiye'den diğer ülkelere veya diğer ülkelerden Türkiye'ye nasıl ihracat yapılabileceğini öğreniyoruz. Türkiye'de olup yurt dışında olmayan ya da yurt dışında olup Türkiye'de olmayan ürünün nasıl tedarik edilebileceğini anlatıyorlar." diye konuştu.

"Projenin meyvelerini ilerleyen yıllarda alabileceğimizi düşünüyoruz"

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Ziraat Mühendisliği bölümünden mezun ve Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret ve Lojistik bölümünde okuyan Somalili İsmail İbrahim de eğitimlerin çok iyi geçtiğini ifade etti.

Genç MÜSİAD ve Uluslararası İpekyolu Öğrenci Derneğine çok teşekkür eden İbrahim, şöyle konuştu:

"Bu proje gençlere hitap ediyor. Projenin Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrencilere yönelik olması da çok faydalı. İyi ki bu projeye katıldım. Genç Ticaret Köprüsü, ülkeler arasındaki ticareti gençlerin vasıtasıyla daha da pekiştirmek, güçlendirmek adına çok güzel bir proje. Bu programın faydalı olacağını ve meyvelerini de ilerleyen yıllarda alabileceğimizi düşünüyoruz. Dünyanın birçok ülkesinden buraya okumaya gelen arkadaşlarımız bu eğitime katabiliyor. Bu arkadaşlarımızın hem Türkiye ile hem de kendi ülkeleri arasındaki köprüyü, ticareti ve ekonomiyi geliştirme adına daha verimli ve avantajlı olacağını düşünüyorum."

Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık bölümü son sınıf öğrencisi Türkmenistanlı Dovran Gazakov ise proje kapsamında verilen eğitimlerin verimli geçtiğini aktararak, "Gelişen dünyada uluslararası öğrenciler olarak ticaret konusunda kendimizi geliştirebilmemiz ve yolumuzu açmak için gayret ediyorlar. Çok teşekkür ederim. Ayrıca ülkeler arasındaki ticaretin de artmasına vesile olunuyor." ifadelerini kullandı.

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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, İhracat, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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