Son Dakika Haberleri: Uluslararası Öğrenciler Yeni Yıla Ege'de "Merhaba" Dedi

Uluslararası Öğrenciler Yeni Yıla Ege'de "Merhaba" Dedi

25 dakika önce

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarafından yabancı uyruklu öğrenciler için yılbaşı etkinliği düzenlendi.

Uluslararası Öğrenciler Yeni Yıla Ege'de

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonu'nda düzenlenen yeni yıl etkinliğinde farklı ülkelerden öğrenciler Türk kültürüyle kaynaştı. Etkinlikte öğrenciler kendi ülkelerine özgü danslar sergilediler, şiir okuyup şarkı söylediler.

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Görevlisi Ömür Özütemiz, Türk kültürünün ve geleneğinin tanıtılmasının önemine vurgu yaparak, "Bizim burada amacımız sadece Türkçeyi öğretmek değil, bunun yanında Türk kültürünü tanıtmak ve geleneği dünyaya yaymaktır" dedi. Öğr. Gör. Özütemiz, ailelerinden uzakta olan öğrencilerin, burada yeni dostluklar kurarak birbirleriyle bir aile ortamı oluşturma fırsatı edindiğine değindi.

Kutlamaya katılan Ürdünlü öğrenci Kusai Al Halil, "Türkiye'yi çok seviyorum, her gün daha fazla alışıyorum" sözleriyle burada diğer Türklerle birlikte olmaktan mutlu olduğunu belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:33 Kaynak: Bültenler

Ege Üniversitesi, Güncel
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