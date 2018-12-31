Uluslararası Öğrenciler Yeni Yıla Ege'de "Merhaba" Dedi

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonu'nda düzenlenen yeni yıl etkinliğinde farklı ülkelerden öğrenciler Türk kültürüyle kaynaştı. Etkinlikte öğrenciler kendi ülkelerine özgü danslar sergilediler, şiir okuyup şarkı söylediler.

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Görevlisi Ömür Özütemiz, Türk kültürünün ve geleneğinin tanıtılmasının önemine vurgu yaparak, "Bizim burada amacımız sadece Türkçeyi öğretmek değil, bunun yanında Türk kültürünü tanıtmak ve geleneği dünyaya yaymaktır" dedi. Öğr. Gör. Özütemiz, ailelerinden uzakta olan öğrencilerin, burada yeni dostluklar kurarak birbirleriyle bir aile ortamı oluşturma fırsatı edindiğine değindi.

Kutlamaya katılan Ürdünlü öğrenci Kusai Al Halil, "Türkiye'yi çok seviyorum, her gün daha fazla alışıyorum" sözleriyle burada diğer Türklerle birlikte olmaktan mutlu olduğunu belirtti.