Uluslararası öğrencilerden "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı - Son Dakika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkan Yardımcısı Hadi Turus, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da arkasında halk hareketi olmadan bir darbeyi engellemenin başarılamayacağını gösterdiğini belirtti.

Türkiye Bursları kapsamında Türkiye'nin çeşitli şehir ve üniversitelerinde eğitim alan uluslararası öğrenciler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla YTB'nin Hamamönü ofisinde program düzenlendi.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve duayla başlayan programda, 15 Temmuz sinevizyon gösterimi yapıldı.

YTB Başkan Yardımcısı Turus, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'ye yeni gelen uluslararası öğrencilerin de zaman içinde 15 Temmuz'un ne olduğunu, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) ne yapmak istediğini ve nasıl başaramadığını anlayacaklarını söyledi.

Turus, "Önemli olanın hürriyet, insan yaşamı ve demokrasi içerisinde hakça yaşayabildiği bir ortamın sağlanması olduğunu gördünüz. Bunun arkasında bir halk hareketi olmadan başarılamayacağını Türkiye 15 Temmuz'da gösterdi. Siz de bunu ülkelerinize taşıyacaksınız." diye konuştu.

YTB Başkan Yardımcısı Turus, insanlığı hedef alan girişimlere dünyanın hiçbir yerinde rastlamama temennisinde bulundu.

Türkiye'ye yeni gelen uluslararası öğrencilere hoş geldiniz diyen Turus, "Türkiye'de mutlaka eğitim sürecinizi iyi değerlendirin. Geceniz gündüzünüz Türkçe olsun. Türkçe düşünün, Türkçe hissedin ve Türkçeyi hayatınızda yaşayın. Türkçe size hayatınız boyunca çok lazım olacak." diye konuştu.

Uluslararası öğrencilerin Türkiye'de başarılı eğitim alabilmeleri için Türkçenin önemine vurgu yapan Turus, öğrencileri artık misafir olarak değil, YTB ailesinin birer üyesi olarak gördüklerini dile getirdi.

Cezayirli öğrenci, 15 Temmuz gecesinde yaşadıklarını anlattı

Uluslararası öğrenciler adına konuşan Türkiye Burslusu Gazi Üniversitesi Fizik Doktora Öğrencisi Cezayirli Ikram Imane Kouachi, 15 Temmuz gecesi yaşadığı anları anlattı.

15 Temmuz günü diğer öğrenciler gibi sınavların ardından tatilin tadını çıkarmaya çalıştığını kaydeden Kouachi, TRT'de sözde sıkıyönetim bildirisinin okunduğunu gördüğünde her şeyin değiştiğini söyledi.

Kouachi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayına telefonla bağlanarak milleti meydanlara davet ettiğini ve halkın bundan cesaret aldığını belirterek "Savaşa gidercesine abdestini alıp, namazını kılıp, ailesiyle vedalaşıp meydana çıkanları hatırladıkça tüylerim ürperiyor." dedi.

"Türkiye'yi sevmenin ne olduğunu o kara gecede anladım"

Kouachi, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bir millet ülkesini ve liderini bu kadar mı ölümüne sever diye düşünüyordum. O akşam itibarıyla camilerden selalar okunmaya başladı. Türk milleti Çanakkale Savaşı'na gidiyor gibiydi. Tarih kitaplarından okuduğum ve belgesellerden izlediğim Türkiye tarihinde yaşanan darbeler gözümün önünden film şeridi gibi geçmekteydi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "darbeyi başarısızlığa uğrattık" sözüyle meydanlardaki milli irade nöbetinin coşkulu hale büründüğünü aktaran Kouachi, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi kendi ülkemiz kadar çok sevdiğimi o an anladım. Türkiye'yi sevmenin ne olduğunu o kara gecede anladım. Ülkenin nasıl sevilmesi ve liderine nasıl destek olunması gerektiğini Türk milletinden de görmüş oldum. Çok şükür darbe başarısızlığa uğratıldı. Meydanlar milli irade şölenine dönüştü. 40 gün meydanlarda nöbet tutuldu. Türk milleti partilere, gruplara ayrışmadan hem devletine hem liderine sahip çıktı."

Cezayirli öğrenci Kouachi, Türk milletine ve insanlığa katkı sunan başarı destanlarının yazılması, benzer düşmanların engellenmesi konusunda mücadele etmeyi kendilerine görev bildiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Uluslararası Öğrenciler 15 Temmuz Resim Sergisi gezildi.