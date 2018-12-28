Son Dakika Haberleri: Uluslararası Öğrencilerden 'Türkçe Şöleni'

Uluslararası Öğrencilerden 'Türkçe Şöleni'

1 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde eğitim alan uluslararası öğrenciler dönem sonu etkinliğinde 'Türkçe Şöleni' yaşattı.

Uluslararası Öğrencilerden 'Türkçe Şöleni', System.String[]
Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde eğitim alan uluslararası öğrenciler dönem sonu etkinliğinde 'Türkçe Şöleni' yaşattı.

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte uluslararası öğrenciler tarafından tamamı Türkçe olarak hazırlanan skeçler, şiir dinletileri, dans gösterileri, koro ve solo şarkılar salonu dolduran izleyicilerden tam not aldı. İzleyiciler uluslararası öğrencilerin Türk kültürünü yansıtan gösterileriyle eğlenirken, söyledikleri şarkı ve türkülere de eşlik etmekten kendilerini alamadı.

Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Ahmet Zeki Güven, "TÖMER olarak öğrencilerimizle birlikte yoğun ve güzel bir dönem geçirdik. Biraz sonra Uluslararası öğrencilerimizin sizler için hazırladıkları birbirinden güzel gösterileri hep beraber izleyeceğiz" diye konuştu.

Yeni bir yıla girmeye sayılı günlerin kaldığını belirten Güven, "Bu vesileyle yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Güzel ülkemiz, cennet vatanımız Türkiye'nin 2019 yılında daha güçlü, daha huzurlu, daha müreffeh bir ülke haline gelmesini ümit ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:33 Kaynak: İHA

Akdeniz Üniversitesi, Güncel
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