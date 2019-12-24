Uluslararası öğrencilerden yaşlılara ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uluslararası öğrencilerden yaşlılara ziyaret - Son Dakika

Uluslararası öğrencilerden yaşlılara ziyaret

6 saat önce

Tekirdağ Uluslararası Öğrenci Derneği (TUDER) tarafından yürütülen "Uluslararası Kardeşlik Köprüleri Projesi" kapsamında lise öğrencileri Zübeyde Hanım Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Uluslararası öğrencilerden yaşlılara ziyaret, System.String[]

Tekirdağ Uluslararası Öğrenci Derneği (TUDER) tarafından yürütülen "Uluslararası Kardeşlik Köprüleri Projesi" kapsamında lise öğrencileri Zübeyde Hanım Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Uluslararası Şehit Münir Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan Balkanlar'dan gelen 35 öğrenci ve öğretmenleri TUDER Başkanı Rahim Celep ile yaşlılara ziyarette bulundu.

TUDER Başkanı Celep ziyarette yaptığı konuşmada, proje kapsamında yaptıkları bu tür ziyaretlerle uluslararası öğrencilerin Türk örf adet ve geleneklerini yakından öğrendiklerini ve kişisel gelişmelerine çok büyük katkının sağladığını ifade etti.

Huzurevi Müdürü Şeref Çıtak da ziyaretten memnun olduklarını ve bu tür ziyaretlerin daha sık yapılmasının huzurevi sakinlerini de çok mutlu edeceğini belirtti.

Zübeyde Hanım, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Lise öğrencisini bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi

Son Dakika Haberleri
20:06 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı - Son Dakika
20:05 Kalın: "(Kanal İstanbul) Türkiye için yapılabilir, İstanbul için önemli bir projedir" - Son Dakika
20:04 'Malzeme eksikliğinden ameliyatlarım iptal olmuştur' yazısı asan doktora soruşturma - Son Dakika
20:02 Trabzon'un dernekpazarı ilçesinde 5 farklı noktada orman yangını çıktı - Son Dakika
20:02 Meteorolojiden Samsun için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika
18:08 Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu - Son Dakika
18:06 Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 20:06:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uluslararası öğrencilerden yaşlılara ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]