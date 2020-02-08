Uluslararası öğrencilere "çocuk hakları" eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uluslararası öğrencilere 'çocuk hakları' eğitimi verildi - Son Dakika

Uluslararası öğrencilere "çocuk hakları" eğitimi verildi

6 saat önce

Kırklareli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, uluslararası öğrencilere "çocuk hakları" eğitimi verildi.

Kırklareli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, uluslararası öğrencilere "çocuk hakları" eğitimi verildi.

Çeşitli nedenlerle ülkelerinden göç ederek Kırklareli'ne gelen, burada ilk ve orta öğrenimlerine devam eden 6-18 yaşındaki öğrencilere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde sosyolog Erdal Tekin tarafından çocuk haklarıyla ilgili bilgiler aktarıldı.

Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Karaman, programda yaptığı konuşmada, uluslararası öğrencilere en iyi şekilde sahip çıkmaya çalıştıklarını söyledi.

Yabancı uyruklu öğrenciler ile daha sık bir araya geleceklerini ifade eden Karaman, "Bizlerin sizlerden hiçbir farkı yok. Hepimiz bu ülkede kardeşiz. Sizler için her türlü kolaylığı ve yapılması ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Türkiye'de çocuk haklarının önemli olduğunu belirten Karaman, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çocuklara yönelik birçok çalışma gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Karaman, uluslararası öğrencilere yönelik müzik, spor, eğitim ve sosyal sorumluluk projelerini hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

Uluslararası öğrencilere çocuk hakları eğitimi verildi

Kırklareli, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:26 Kaynak: AA
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