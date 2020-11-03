Uluslararası öğrencilere gıda kolisi yardımında bulunuldu - Son Dakika

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından Edirne'de öğrenim gören uluslararası öğrencilere gıda kolisi dağıtıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Edirne Şubesi destekleriyle hazırlanan gıda kolileri, Türk Kızılay Edirne Şubesinin araç nakliye desteğiyle öğrencilere teslim edildi.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan, yaptığı açıklamada, öğrencilerin yanlarında olduklarını ve 50 öğrenciye gıda yardımında bulunulduğunu belirtti.

Dernek olarak yabancı öğrencilerin yaşadıkları sorunlara çözüm getirmeye çalıştıklarını aktaran Çalışkan, "Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği olarak İHH İnsani Yardım Vakfı Edirne Şubesinin destekleriyle kentimizde öğrenim gören evlerde kalan 50 uluslararası öğrenci evine erzak gıda kolisi yardımında bulunduk. Türk Kızılay Edirne Şubesinin araç nakliye desteği ile evlere dağıtımını gerçekleştirdik. Destek veren tüm kuruluşlara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.