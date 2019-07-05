Son Dakika Haberleri: Uluslararası öğrencilere Türk Halk Müziği konseri verildi
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Uluslararası öğrencilere Türk Halk Müziği konseri verildi

1 saat önce

Karabük Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından uluslararası öğrencilere yönelik Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.

Uluslararası öğrencilere Türk Halk Müziği konseri verildi, System.String[]
Karabük Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından uluslararası öğrencilere yönelik Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.
15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda verilen konserde, Türkiye'nin değişik yörelerinden derlenen türküler, solist Cengiz Büyükşahin tarafından seslendirildi.
Birbirinden güzel türkülerin yer aldığı konserde uluslararası öğrenciler keyifli dakikalar yaşadı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:43 Kaynak: AA
karabük, Güncel
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