Uluslararası öğrencilere Türk Halk Müziği konseri verildi
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Karabük Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından uluslararası öğrencilere yönelik Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.
Karabük
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:43 Kaynak: AA
Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından uluslararası öğrencilere yönelik Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.
15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda verilen konserde, Türkiye
'nin değişik yörelerinden derlenen türküler, solist Cengiz Büyükşahin tarafından seslendirildi.
Birbirinden güzel türkülerin yer aldığı konserde uluslararası öğrenciler keyifli dakikalar yaşadı.
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