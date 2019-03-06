Uluslararası Öğrencilere Yönelik "Gönül Köprüleri" Projesinin Kapanışı Yapıldı
50 dakika önce
Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Teknik Elemanlar Derneği (TEKDER) iş birliğinde hayata geçirilen "Uluslararası Öğrencilerin Mesleki ve Kişisel Gelişimi için Gönül Köprüleri" projesinin kapanışı yapıldı.
Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB
) ve Teknik Elemanlar Derneği (TEKDER) iş birliğinde hayata geçirilen "Uluslararası Öğrencilerin Mesleki ve Kişisel Gelişimi için Gönül Köprüleri" projesinin kapanışı yapıldı. Ankara
'da bir otelde düzenlenen kapanış etkinliğine YTB Proje Koordinatörü Fatih
Küçük, TEKDER Genel Başkanı Özcan Duman, dernek yöneticileri, uluslararası öğrenciler ve davetliler katıldı.
Programda konuşan Küçük, uluslararası öğrencilerden eğitimleri sona erip ülkelerine döndüklerinde Türkiye
elçisi olmalarını beklediklerini söyledi.
Mart 2018'de başlayan proje kapsamında yaklaşık 450 uluslararası öğrenci seminer, teknik gezi ve fuarlara katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 08:24 Kaynak: AA
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