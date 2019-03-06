Son Dakika Haberleri: Uluslararası Öğrencilere Yönelik "Gönül Köprüleri" Projesinin Kapanışı Yapıldı

Uluslararası Öğrencilere Yönelik "Gönül Köprüleri" Projesinin Kapanışı Yapıldı

50 dakika önce

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Teknik Elemanlar Derneği (TEKDER) iş birliğinde hayata geçirilen "Uluslararası Öğrencilerin Mesleki ve Kişisel Gelişimi için Gönül Köprüleri" projesinin kapanışı yapıldı.

Uluslararası Öğrencilere Yönelik
Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Teknik Elemanlar Derneği (TEKDER) iş birliğinde hayata geçirilen "Uluslararası Öğrencilerin Mesleki ve Kişisel Gelişimi için Gönül Köprüleri" projesinin kapanışı yapıldı.

Ankara'da bir otelde düzenlenen kapanış etkinliğine YTB Proje Koordinatörü Fatih Küçük, TEKDER Genel Başkanı Özcan Duman, dernek yöneticileri, uluslararası öğrenciler ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Küçük, uluslararası öğrencilerden eğitimleri sona erip ülkelerine döndüklerinde Türkiye elçisi olmalarını beklediklerini söyledi.

Mart 2018'de başlayan proje kapsamında yaklaşık 450 uluslararası öğrenci seminer, teknik gezi ve fuarlara katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 08:24 Kaynak: AA

Fatih, yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Ankara, Güncel
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