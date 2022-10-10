Uluslararası öğrencileri için başarı bursu

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı'nda geçerli olmak üzere Düzce Üniversitesi, uluslararası öğrencilerinin; eğitimlerini bir an önce tamamlayarak, en kısa zamanda ülkelerine ve ailelerine dönerek faydalı olabilmelerini teşvik etmek amacıyla öğrenim ücretlerinde, genel not ortalamasına göre belirlenen oranlarda (yüzde 90'a kadar başarı bursu) indirim kararı aldı.

Düzce Üniversitesi öğrencileri, değerlendirmenin yapıldığı bir önceki akademik yıl (güz/bahar) içinde aldığı derslerden başarılı olması koşulu ile bu indirimden yararlanabilecekler. Koşulları sağlayan öğrencilerin indirimleri, gerekli kontrollerden sonra Öğrenci Bilgi Sistemi'ne otomatik olarak yansıtılacak olup, indirim için öğrencilerin ayrıca bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak.

Öğrenci Bilgi Sistemi'ne indirimlerin yansıtılmasından sonra uluslararası öğrenciler, 11-14 Ekim 2022 tarihlerinde öğrenim ücretlerini ödeyerek ders kayıtlarını yapabilecekler. - DÜZCE