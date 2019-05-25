Son Dakika Haberleri: Uluslararası öğrencilerimizi kültür köprüsü olarak görüyoruz

Uluslararası öğrencilerimizi kültür köprüsü olarak görüyoruz

4 saat önce

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Eğitim Komisyonu Başkanı ve İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Selman Duran, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Uluslararası öğrencilerimizi kültür köprüsü olarak görüyoruz, System.String[]
Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Eğitim Komisyonu Başkanı ve İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Selman Duran, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

UDEF tarafından bu yıl 12.si düzenlenen Uluslararası Öğrenci Buluşması organizasyonuna katkılarından ötürü Rektör Çomaklı'ya teşekkür eden Duran, Çomaklı'nın sadece bu tarz organizasyonlara değil, Atatürk Üniversitesinde eğitim gören yaklaşık 3 bin uluslararası öğrenciye her anlamda destek olduğundan bahsetti. Üniversite ile çeşitli iş birliği ve projelere adım attıklarını söyleyen Duran, bu çalışmaları daha ileri seviyeye taşımak istediklerini belirtti.

Selman Duran'ın ziyareti dolayısıyla memnuniyetini dile getiren Rektör Çomaklı, yabancı uyruklu öğrencilerin, Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşma hedefi çerçevesinde büyük önem az ettiğini söyledi.

Üniversitede eğitim gören uluslararası öğrenciler sayesinde sık sık UDEF ile bir araya geldiklerini ifade eden Rektör Çomaklı şöyle konuştu: "Misafir öğrencilerimizden, kendi ülkeleri ile Erzurum arasında kültür köprüsü kurmalarını istiyoruz. Yaklaşık 3 bin öğrencimize Erzurum kültürünü tanıtmak ve yaşatmak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. En büyük dileğimiz, öğrencilerimizi eğitimli bireyler olarak mezun ederek ülkemizden uğurlamaktır"

Ziyaretin ardından Selman Duran, Rektör Çomaklı'ya teşekkür hediyesi takdim etti. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:08 Kaynak: İHA
Rektör, Çomaklı, Güncel
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