Uluslararası Öğrencilerin Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika

Dünyanın dört bir yanından gelerek YTB'nin Türkiye Bursları programıyla yükseköğrenimlerini tamamlayan uluslararası öğrencilerin mezun olduğu ve çalıştıkları alanlarda başarılarıyla öne çıkan Türkiye Mezunlarının ödüllendirildiği "Türkiye Mezun Ödülleri ve Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni" gerçekleştirildi. Bu yıl 10'uncusu düzenlenen uluslararası öğrenciler mezuniyet töreninin ardından ülkemizdeki üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim alan öğrenciler memleketlerine döndü. Mezuniyet heyecanı yaşayan uluslararası öğrenciler eğitim aldıkları alanlarda ülkelerine katkı sağlayacak.

Tören koronavirüs tedbirleri altında sınırlı sayıda katılımla Ankara'da yapıldı. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, YTB Başkanı Abdullah Eren, bazı ülkelerin büyükelçileri ve 71 ülkeden 200 öğrenci katıldı. Törende bazı mezun öğrenciler de çevrim içi olarak yer aldı. Programda başarılı mezunlar da ödüllendirildi.

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bundan 9 yıl önce, daha adil, huzurlu ve refah içinde bir geleceği inşa etme yolunda gençlere duydukları güvenle Türkiye Bursları programını başlattıklarını hatırlattı.

TÜKİYE BURSLARI EKONOMİK DESTEĞİN ÖTESİNDE

Türkiye Bursları programının ekonomik bir destek olmanın ötesinde öğrencilerin üniversitelerde istedikleri programlara yerleştirilmesini kapsayan; hayalleri, amaç ve hedefleri destekleyen bir uygulama olduğunu söyleyen Ersoy, bu özelliğiyle dünyadaki diğer burs programlarından ayrıştığını ifade etti.

Ersoy, Türkiye'de eğitim alan uluslararası öğrencilerin bir yandan da müfredat dışı sosyal, kültürel ve akademik aktivitelerden faydalanma olanağı bulduklarını söyledi. Bakan Ersoy, programın bünyesinde bulundurduğu farklı araştırma modülleri ve Türkçe dil eğitimiyle de diğer ülkelerdeki akademisyenlere, araştırmacılara ve kamu personellerine de destek verildiğini sözlerine ekledi.

Ersoy, 2012 yılında 42 bin civarı başvuruyla başlayan Türkiye Bursları'nın bugün 178 farklı ülkeden 165 bin başvuru seviyesine ulaştığını aktardı ve uluslararası öğrencilere yönelik her yıl yaklaşık 5 bin burs verildiğini bildirdi.

Bu yıl 104 ülkeden 940 lisans, 941 yüksek lisans ve 485 doktora öğrencisinin mezun olduğunu dile getiren Bakan Ersoy, "Başarı dediğimiz sonuç bir insan olunca ondan daha güzeline, daha anlamlısına ulaşamazsınız. İşte bugün karşımızda toplam 2366 eşsiz başarı dimdik durmaktadır. Tek burukluğumuz salgın sebebiyle hepinizi ağırlayamıyor olmamızdır. Ben sizleri ayrı ayrı tebrik ediyorum" diye konuştu.

MEZUNİYETTEN SONRA BAĞLARI KOPARMIYORUZ

Öğrencilerle mezun olduktan sonra bağların koparılmadığına dikkat çeken Bakan Ersoy, Türkiye Mezunları Uluslararası İş ve İletişim Portalı'ndan, Türkiye Mezun Dernekleri'ne, bireysel desteklerden sektörel ve bölgesel buluşmalara kadar farklı uygulamalarla mezunların yanında olunduğunun altını çizdi. Dünyanın 169 ülkesinde 150 binden fazla Türkiye mezunu bulunduğunu bildiren Bakan Ersoy, "Türkiye ile ülkeleriniz arasında gönül elçisi olmanızı; önyargıların, ayrımcı ve ötekileştiren söylemlerin olmadığı bir geleceği inşa etmek için sorumluluk almanızı ümit ediyorum" dedi.

TÜRKİYE MEZUNLARI BAŞARI HİKAYESİNE İMZA ATTI

Türkiye Mezunları ailesinin çok güzel başarı hikayelerine imza attığını vurgulayan Bakan Ersoy, dört farklı kategoride 'Türkiye Mezunları Ödülleri'ni onlara takdim ettiklerini söyledi. Ersoy, "Bundan 9 yıl önce çıktığımız yolda geldiğimiz bu noktayı görmek, hayatlarına dokunduğunuz insanların başarılarına şahit olmak gerçekten tarifsiz bir duygu" diye konuştu.

Törende konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren ise, bu yıl 2 bin 300'den fazla öğrencinin mezun olduğunu belirterek, programda Türkiye'nin farklı şehirlerinde iyi üniversitelerde farklı düzeylerde eğitim alıp mezun olan 200 kişinin buluştuğunu söyledi. Dünyanın 150'den fazla ülkesinde Türkiye mezunu öğrenci bulunduğunu bildiren YTB Başkanı Eren, 70'den fazla ülkeden mezun öğrenciler ve ailelerin de çevrim içi olarak programa bağlandığını aktardı.

Mezuniyetin yanı sıra uluslararası mezunlara yönelik ödül töreni de yaptıklarını belirten Eren, "Türkiye çok farklı alanlarda son 15 yıldır bir uğraşın içerisinde. Buradan Türkiye'nin ne kazandığını da göstermek istiyoruz. Muazzam bir kazanımımız var. Şundan emin olunuz ki bu burslar marifetiyle dünyanın çok farklı yerlerinde sadece gönül elçilerimiz yetişmiyor. Somut olarak Türkiye'ye ve Türkiye'yle kendi ülkeleri arasında katkı sağlayan mezunlarımız var" dedi.

SAYI DEĞİL KALİTE ODAKLI GİDİYORUZ

Yapılan planlamalar çerçevesinde sayı odaklı değil daha fazla kalite odaklı bir burs anlayışıyla hareket ettiklerini kaydeden Eren, "Geçtiğimiz yıl üstün başarı burslarını hayata geçirdik. Bundan böyle kendi ülkelerinde üniversite sınavlarında veya farklı branşlarda derece yapan öğrencileri ülkemize çekmek istiyoruz. Bunun için onlara özel burs imkanları geliştirdik. Bunları çok kıymetli buluyoruz" diye konuştu.

BİZİM ORTAK BİR ÜLKEMİZ VAR: TÜRKİYE

Eren, Türkiye Mezunları Dernekleri ve mezunlarını desteklemeye gayret ettiklerine aktararak 70'den fazla ülkeye rapor hazırladıklarını ve hangi kalite ve vasıfta öğrenci alınacağının çalışmasını yaptıklarını söyledi. Eren, "Bizim ortak bir ülkemiz var; Türkiye. Ortak bir dilimiz var; Türkçe. Ortak bir amacımız var; eğitim. Ortak bir idealimiz var; barış. Ortak da bir kimliğimiz var; bu da Türkiye mezunu olmak" dedi.

Törende Türkiye Mezunlarının başarı hikayelerini anlatan bir video gösterimi yapıldı. Etiyopya'dan Fennan Mohammed'e Ekonomi ve Girişimcilik Ödülü, Kosova'dan Bayram Pomak'a Gazetecilik ve Medya Alanında Çalışmalar Ödülü, Kazakistan'dan Fazylbek Mustanov'a Sanat ve Spor Alanında Çalışmalar Ödülü ve Bulgaristan'dan Mustafa Aliş Hacı'ya Yaşam Boyu Onur Ödülü verildi.

Törende ayrıca mezunlar için hazırlanan Türkiye Bursları Film Gösterimi de yapıldı ve mezun öğrencilerin konuşmaları gerçekleştirildi. Kolombiya ve Ekvador'dan gelen iki mezun öğrencinin ailesine hediye verildi. Tören katılan öğrencilerin kep atma seremonisiyle sonlandı. Türkiye Burslusu Nodira Sufijonova de bir piyano dinletisi sundu