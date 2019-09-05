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Uluslararası Öğrenme, Öğretme ve Eğitim Araştırmaları Kongresi

1 saat önce

Amasya Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Uluslararası Öğrenme, Öğretme ve Eğitim Araştırmaları Kongresi'nin (ILTER) açılışı gerçekleştirildi.

Uluslararası Öğrenme, Öğretme ve Eğitim Araştırmaları Kongresi, System.String[]

Amasya Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Uluslararası Öğrenme, Öğretme ve Eğitim Araştırmaları Kongresi'nin (ILTER) açılışı gerçekleştirildi.

Kongre ile eğitim bilimleri alanının çeşitli dallarında hizmet veren bilim insanlarının bulgularının tartışılması, bilim insanlarının eğitime gönül veren öğretmenlerle buluşmalarının sağlanması, teorik bilgilerinin üretilmesine katkı sağlayan araştırmacılar ile uygulayıcıların deneyimlerinin paylaşılması yoluyla alana katkı sağlaması amaçlanıyor.

Amasya Valisi Osman Varol, Amasya Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, önemli insan kaynağına sahip Türkiye'nin ciddi sayıda eğitim ordusu da bulunduğunu söyledi.

Kongreye katılan bilim insanları ile bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Varol, şunları kaydetti:

"Çok genç ve dinamik bir nüfusumuz olduğuyla övünüyoruz ama bunları geleceğe doğru şekilde hazırlamazsak, hiçbir şekilde faydası olmayacağını bilmemiz gerekiyor. Bunun farkında olarak bugün hükümetimiz, devletimiz sürekli atılımlar, gelişimler yapmaya çalışmakta. İşte bu gelişmeleri sağlayabilmek için bu işin uzmanları olan, ömrünü bu işe vakfetmiş akademisyenlerimizin araştırmalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Belediye Başkan Vekili Gönül Cebeci, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu ile kurum müdürleri ve akademisyenler katıldı.

Amasya Üniversitesi, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:30 Kaynak: AA
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