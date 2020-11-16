Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach, Japonya Başbakanı Suga ile görüştü - Son Dakika

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach, Japonya Başbakanı Suga ile görüştü

16.11.2020 10:19
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach, Japonya Başbakanı Suga ile görüştü, System.String[]

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, korona virüs salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın, önümüzdeki yaz planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini doğruladı.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, korona virüs salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın, önümüzdeki yaz planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini doğruladı.

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın Covid-19 salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenmesinden bu yana dün ilk kez Japonya'ya gelen Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, 4 günlük ziyareti kapsamında bugün Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ile bir görüşme gerçekleştirdi. Salgın nedeniyle olimpiyatlarda alınacak tedbirleri ele alan ikili, etkinliğin planlandığı şekilde 2021 yazında gerçekleştirileceğini doğruladı. Suga, Japonya'nın organizasyona ev sahipliği yapma konusundaki kararlılığını yineleyerek "Niyetimiz, insanlığın virüsü yendiğinin bir kanıtı olarak Tokyo Olimpiyatları'nı güvenli ve başarılı bir şekilde gerçekleştirmek" ifadelerini kullandı. Suga, ayrıca olimpiyatların müsabakalara seyirci kabul edilecek şekilde gerçekleştirilmesi için çeşitli güvenlik tedbirleri üzerinde çalıştıklarını belirtti.

"Dayanışmanın sembolü olacak"

Suga'ya katıldığını belirten Bach ise, "Başbakan'ın ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın gelecek yıl gerçekleştirilmesine dair kararlılığını paylaşıyoruz. Güvenli bir şekilde yapılacak olimpiyat oyunlarının dayanışma ve birliğin sembolü olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu. Görüşmenin ardından, seyircilerin spor etkinliklerini izlemek için oyun sahalarına kabul edileceğine emin olduğunu söyleyen Bach, aşı bulunduğu takdirde tüm sporcuların aşılanmasına yönelik çabaları artıracaklarını da sözlerine ekledi.

Erteleme ardından ilk

Japonya Başbakanı Suga'nın geçtiğimiz Eylül ayında görevi devralmasının ardından Suga ile telekonferans yoluyla görüşen Bach, mümkün olan en kısa sürede Japonya'yı ziyaret etmek istediğini ifade etmişti. Geçen hafta Japonya ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada ise Bach, oyunların iptalinin söz konusu olmadığını açıklamıştı. Bach'ın Japonya ziyareti, olimpiyat oyunlarının korona virüs salgını nedeniyle ertelenmesinin ardından ilk olması nedeniyle önem taşıyor. - TOKYO

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach, Japonya Başbakanı Suga ile görüştü
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach, Japonya Başbakanı Suga ile görüştü

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Japonya, Tokyo, Bach, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach, Japonya Başbakanı Suga ile görüştü - Son Dakika


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