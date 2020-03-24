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Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın korona virüs salgını nedeniyle...
20 dakika önce
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın korona virüs salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:06 Kaynak: İHA
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