Uluslararası Olimpiyat Komitesi (Ioc), Uluslararası Boks Birliğinin (Aıba) Faaliyetlerini Askıya...
10 saat önce
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Uluslararası Boks Birliğinin (AIBA) faaliyetlerini askıya aldı, boksun Tokyo 2020'de yer almasına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:35 Kaynak: AA
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