Son Dakika Haberleri: Uluslararası Olimpiyat Komitesi (Ioc), Uluslararası Boks Birliğinin (Aıba) Faaliyetlerini Askıya...

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (Ioc), Uluslararası Boks Birliğinin (Aıba) Faaliyetlerini Askıya...

10 saat önce

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Uluslararası Boks Birliğinin (AIBA) faaliyetlerini askıya aldı, boksun Tokyo 2020'de yer almasına karar verdi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (Ioc), Uluslararası Boks Birliğinin (Aıba) Faaliyetlerini Askıya..., System.String[]
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Uluslararası Boks Birliğinin (AIBA) faaliyetlerini askıya aldı, boksun Tokyo 2020'de yer almasına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:35 Kaynak: AA
Tokyo, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Spor
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