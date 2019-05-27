Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden Kolajen Tavsiyesi

BİNLERCE ÜRÜNDEN SADECE BİRKAÇI İŞE YARIYOR

IOC (International Olympic Committee), besin destekleri ve atlet performansı konusundaki son açıklamasında, ilk kez sporcuların destek kullanması konusuna değindi. Dönüm noktası olan bu görüşte kolajen atletlerin sağlık ve performansını destekleyen birkaç besin desteğinden biri olarak gösterildi.

IOC Tıbbi ve Bilimsel Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda yapılan açıklama özetle şöyle:

"Günümüzde dünya atlet nüfusunun yarısına yakını, beslenme eksikliğini kapatmak ve doğrudan ya da dolaylı olarak performans artırmak gibi sebeplerle bazı besin desteği türlerini kullanmaktadır. Sporun her kademesinde besin desteklerinin bu derece yaygın kullanımı, atletler tarafından diyet desteklerinin pratik kullanımı hakkında yetkili bir ortak görüş ihtiyacı doğurmuştur.

IOC, pazardaki binlerce farklı üründen sadece birkaçının atletlerin sağlığı ya da performansı üzerinde ve duruma özel bazda işe yaradığı sonucuna varmıştır.

Kolajen proteininin yararı bilinmektedir ve performansı tamamen sınırlayan durumların önüne geçerek zedelenmeleri önleme ya da çabuk iyileşmeye yardım, atletlerin zorlu çalışmaları için yararlı olma potansiyeline dair kanıtlar bulunmaktadır."

25 YAŞINDAN SONRA ÜRETİLMİYOR

Reneva Ar-Ge Merkezi'nden Uzman Diyetisyen Ayşenur Fişek, IOC'nin kararı ve insan vücudunda 25 yaşından sonra üretilmeyen kolajenin yararları hakkında şu bilgileri verdi:

KOLAJEN, VÜCUDUN HASAR GÖRMEMESİNİ SAĞLAR

"Tendonlar ve bağ dokular kasların kasılmasını harekete dönüştürür ve bu dokular içindeki sağlıklı kolajen lifleri bunlara doğru bir elastikiyet, optimal dayanıklılık ve esneklik vererek vücudun değişkenlere göre elverişli işleyişini ve hasar görmemesini sağlar. Kolajen liflerinin dejenerasyonu ile belirlenen tendon ve bağ dokudaki zedelenmeler her spor türünde yaygın görülen durumlardır. Bu türden yumuşak doku zedelenmeleri genellikle yavaş iyileşir ve çalışmaları ciddi bir şekilde kesintiye uğratır. En sonunda kişi oyun dışı kalır, atlet ya da spor yapan kişinin hem sağlığı hem de kariyeri için çok ciddi sonuçlara yol açar.

AIS (Australian Institute of Sport) tarafından yapılan araştırma, koşamayan ve herhangi bir geleneksel tedaviye cevap vermeyen aşil tendonundan muzdarip atletlerde, 3 – 6 ay boyunca günde sadece 5 gr kolajen kullanarak koşuya daha hızlı dönülebildiğini göstermiştir. Diğer araştırmalarda da genç atletlerde ve spor yapan insanlarda aktiviteye bağlı eklem ağrılarında anlamlı bir düzelme olduğu görülmüştür.

Kaslar tek başlarına yer edinmiş yapılar değildir. Tüm kas-iskelet sistemi tendonlar, bağ dokular, kıkırdak ve fasya (ak kılıf) ağı ile birbirine bağlıdır ve bu şekilde korunur. Tüm bu yapılar birbiriyle uyum içinde hareket eder ve kasların çalışması gerçekleşir. Kolajen de burada toplam vücut proteininin yüzde 30'unu oluşturan ana yapısal bileşendir.

3 AY SONRA TEKRAR KOŞMAYA BAŞLADILAR

Kaslar, tendonlar ve bağ dokulardaki yumuşak doku zedelenmeleri amatör ve profesyonel sporcularda son derece yaygındır.

Klinik deneyler özel biyoaktif kolajen peptitlerinin, aşil tendonlarında RNA oluşumu ve kolajen, proteoglikan ve elastin biyosentezini tetiklediğini göstermektedir. Araştırma özel kolajen peptitlerinin ağızdan alınmasıyla parmak eklemlerinin özelliklerinde daha dayanıklı tendonlar ve bağ doku oluşumu ile bir iyileşme olduğunu da göstermiştir.

Australian Institute of Sport (AIS) tarafından yapılan araştırmada, uzun süreli kronik aşil tendinopati sorunu yaşayan denekler kolajen desteği uygulanarak 3 ay sonra koşmaya tekrar başlamış ve deneme süresinden sonra da koşmaya devam edebilmişlerdir.

Penn Eyalet Üniversitesi tarafından yapılan klinik çalışmada, mekanik gerilimden kaynaklanan eklem ağrıları yaşayan sporcu öğrenciler üzerinde kolajen etkisi incelenmiştir. Kontrol grubu ile yapılan karşılaştırmada kolajen peptitleri alan öğrencilerde, artan hareketliliğin yanı sıra eklem semptomlarında da anlamlı bir azalma görülmüştür. Olumlu etkiler, diz eklemlerinde mekanik zorlanmaya bağlı sorunlar üzerinde açık bir şekilde gözlemlenmiştir. Benzer bulgular Almanya'daki Rhein-Rhur Olympic Support Center'daki aktif sporcularla yapılan çalışmada da gözlenmiştir.

MOTİVASYONU CANLI TUTAR, YAN ETKİSİ YOKTUR

Kolajen peptitleri sadece yaralanmayı ve ağrıyı önlemekle kalmaz aktif ve hareketli olmayı da sağlar. Kendilerini spor konusunda tutkulu ve motive tutan kişilerin daha hızlı sonuç almasını sağlayarak onları destekler.

Kolajen peptitleri spor, enerji, instant ve sütlü içecekler ile fonksiyonel protein barlarına ve besin desteklerine kolayca katılabilir. Kokusuz ve tatsız doğal protein olarak kusursuz çözünen ve kesin çözüm sağlayan bu bileşenler çok büyük çeşitlilikteki diğer içeriklerle etkileşime girmemektedir.

Yapılan klinik çalışmaların hiçbirinde yan etki/ advers etki tespit edilmemiştir. İlaçlar ve diğer içeriklerle herhangi bir etkileşimi bulunmamaktadır."