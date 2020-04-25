Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden komiteler ve sporculara 25 milyon dolar destek - Son Dakika
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Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden komiteler ve sporculara 25 milyon dolar destek

15 dakika önce

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), ülkelerin ulusal olimpiyat komitelerine ve sporculara 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesinden doğan masraflar için 25 milyon dolarlık destek sağlayacak.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden komiteler ve sporculara 25 milyon dolar destek, System.String[]

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), ülkelerin ulusal olimpiyat komitelerine ve sporculara 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesinden doğan masraflar için 25 milyon dolarlık destek sağlayacak.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) açıklama geldi. IOC'den yapılan açıklamada, 2020 oyunlarının ertelenmesinden doğan maddi yükü hafifletmek üzere ülkelerin ulusal olimpiyat komiteleri ve sporcular için 25.3 milyon dolarlık ekstra ödenek ayrılacağı ifade edildi. Seyahat masrafları ve konaklama dahil erteleme nedeniyle karşılaşabilecekleri ek masraflar için ülkelere 10.3 milyon dolar ödeneceğini belirtilen IOC açıklamasında, 15 milyon doların ise 185 ülkeden bin 600 sporcunun gelecek yılki oyunlara hazırlanmaları için hayata geçirilecek bir programa ayrılacağı ifade edildi.

Ek maliyet büyük

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları korona virüs salgınının ardından iptal ya da erteleme söylentileri nedeniyle uzun süre kamuoyunun gündemini meşgul etmiş, Japonya hükümeti ise planlarda bir değişiklik olmadığını açıklamıştı. Ancak iç ve dış kamuoyundan gelen baskıların ardından Japonya Başbakanı Shinzo Abe, 24 Mart'ta etkinliğin ertelendiğini duyurmuştu. Erteleme kararı nedeniyle 2.7 milyarı doları bulan ek maliyet oluşturabileceği öngörülen Tokyo Olimpiyatları, 23 Temmuz 2021'de açılacak. - TOKYO

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 01:47 Kaynak: İHA

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