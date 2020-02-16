Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Twitter hesabı hacklendi - Son Dakika

Sosyal medya platformu Twitter tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) resmi Twitter hesabının saldırıya uğradığı ve hesabın geçici olarak kilitlendiği duyuruldu.



ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) resmi Twitter hesabının saldırıya uğradığı ve hesabın geçici olarak kilitlendiği açıklandı. Twitter'ın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, hesapların üçüncü taraf bir platform aracılığıyla saldırıya uğradığı belirtildi. Açıklamada, "Sorundan haberdar olur olmaz güvenliği ihlal edilmiş hesapları kilitledik ve ortaklarımızla yakın ilişki içerisinde çalışıyoruz" ifadeleri kullanıldı.



Cumartesi günü Twitter tarafından yapılan açıklamada da İspanyol futbol kulübü Barcelona'nın resmi hesabının saldırıya uğradığı belirtilmişti.



Öte yandan geçtiğimiz ay San Francisco 49ers ve Kansas City Chiefs dahil olmak üzere birçok ABD Ulusal Futbol Ligi (NFL) takımlarının resmi Twitter hesapları ve Facebook Messenger platformlarının resmi hesapları da saldırıya uğramıştı. - CALİFORNİA