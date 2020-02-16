Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Twitter hesabı hacklendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Twitter hesabı hacklendi - Son Dakika

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Twitter hesabı hacklendi

7 saat önce

Sosyal medya platformu Twitter tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) resmi Twitter hesabının saldırıya uğradığı ve hesabın geçici olarak kilitlendiği duyuruldu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Twitter hesabı hacklendi, System.String[]

Sosyal medya platformu Twitter tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) resmi Twitter hesabının saldırıya uğradığı ve hesabın geçici olarak kilitlendiği duyuruldu.


ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) resmi Twitter hesabının saldırıya uğradığı ve hesabın geçici olarak kilitlendiği açıklandı. Twitter'ın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, hesapların üçüncü taraf bir platform aracılığıyla saldırıya uğradığı belirtildi. Açıklamada, "Sorundan haberdar olur olmaz güvenliği ihlal edilmiş hesapları kilitledik ve ortaklarımızla yakın ilişki içerisinde çalışıyoruz" ifadeleri kullanıldı.


Cumartesi günü Twitter tarafından yapılan açıklamada da İspanyol futbol kulübü Barcelona'nın resmi hesabının saldırıya uğradığı belirtilmişti.


Öte yandan geçtiğimiz ay San Francisco 49ers ve Kansas City Chiefs dahil olmak üzere birçok ABD Ulusal Futbol Ligi (NFL) takımlarının resmi Twitter hesapları ve Facebook Messenger platformlarının resmi hesapları da saldırıya uğramıştı. - CALİFORNİA

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Amerika Birleşik Devletleri, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Soğukta el sallamak için beklemişti, hayaline kavuştu
Acun'un O Ses Türkiye finalindeki görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti

Son Dakika Haberleri
17:44 Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti
17:13 Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü
17:12 Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway'de sevenleriyle buluştu
15:41 Linet: Hadise ve Aleyna'nın benim kadar kalçası yok
15:41 Gonca Vuslateri'ye hayranından tam altın geldi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 18:04:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Twitter hesabı hacklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]