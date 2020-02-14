Uluslararası Olimpiyat Komitesi: Tokyo 2020 Olimpiyatlarının iptali gibi bir durum söz konusu değil - Son Dakika
Son Dakika Dünya Uluslararası Olimpiyat Komitesi: Tokyo 2020 Olimpiyatlarının iptali gibi bir durum söz konusu değil - Son Dakika Dünya

Uluslararası Olimpiyat Komitesi: Tokyo 2020 Olimpiyatlarının iptali gibi bir durum söz konusu değil

7 saat önce

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Tokyo 2020 Olimpiyatlarının iptali gibi bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi: Tokyo 2020 Olimpiyatlarının iptali gibi bir durum söz konusu değil, System.String[]

Dünya çapında yüzlerce kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilebileceği söylentilerine resmi yanıt geldi.


Tokyo Olimpiyat Organizasyonu ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi yaptığı ortak açıklamada, salgın sonrası 2020 Oyunları için yapılmış bir 'B planı' olmadığını, olimpiyatların belirlenen tarihte gerçekleşeceğini açıkladı.

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Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Tokyo, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:47 
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