Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi Pound: Tokyo Yaz Oyunları ertelenecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi Pound: Tokyo Yaz Oyunları ertelenecek - Son Dakika Dünya

Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi Pound: Tokyo Yaz Oyunları ertelenecek

6 saat önce

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) üyelerinden Dick Pound, komitenin 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatlarını bir yıl erteleme kararı aldığını söyledi. Reuters haber ajansına konuşan Pound açıklamasının kendi kanaati olduğunu söyledi, komiteden henüz resmi bir bilgilendirme gelmedi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi Pound: Tokyo Yaz Oyunları ertelenecek, System.String[]

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyelerinden Dick Pound, komitenin 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'nı bir yıl erteleme kararı aldığını söyledi.


Reuters haber ajansına konuşan Pound bu sözlerinin kendi kanaati olduğunun altını çizerken, komiteden ise henüz resmi bir duyuru gelmedi.

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Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Reuters, Tokyo, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:31 

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