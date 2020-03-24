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Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi Pound: Tokyo Yaz Oyunları ertelenecek
6 saat önce
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) üyelerinden Dick Pound, komitenin 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatlarını bir yıl erteleme kararı aldığını söyledi.
Reuters haber ajansına konuşan Pound açıklamasının kendi kanaati olduğunu söyledi, komiteden henüz resmi bir bilgilendirme gelmedi.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyelerinden Dick Pound, komitenin 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'nı bir yıl erteleme kararı aldığını söyledi.
Reuters haber ajansına konuşan Pound bu sözlerinin kendi kanaati olduğunun altını çizerken, komiteden ise henüz resmi bir duyuru gelmedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:31
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