Uluslararası Ordu Oyunları 2019
1 saat önce
NUR Uluslararası Ordu Oyunları 2019'un Kazakistan ayağı Jambıl Eyaleti'ndeki Otrar Askeri Üssü'nde törenle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:48 Kaynak: AA
NUR Uluslararası Ordu
Oyunları 2019'un Kazakistan
ayağı Jambıl Eyaleti'ndeki Otrar Askeri Üssü'nde törenle başladı.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Otrar Askeri Üssü'nde düzenlenen oyunların açılış törenine Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Kazakistan, Rusya
, Kırgızistan
, Özbekistan
, Azerbaycan
, Ermenistan
, Belarus
, Venezuela
, Zimbabve, İran
, Suriye
, Tacikistan
ve Çin'den katılan askeri takımlar oyunlarda topçu ateşi, insansız hava araçları ve diğer dallarda yarışacak.
Uluslararası Ordu Oyunları bu sene 10 ülkenin 21 askeri deneme sahasında Hazar, Baltık Denizi
ile Basra Körfezi
'nde yapılırken, 15 Ağustos'a kadar devam edecek.
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