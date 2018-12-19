Uluslararası Organ Nakli Koordinatörlüğü Kursu, İstanbul'da Yapıldı
42 dakika önce
Uluslararası Organ Nakli Koordinatörleri Eğitim Kursu, 30 ülkeden 60 organ nakli koordinatörünün katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.
Uluslararası Organ Nakli Koordinatörleri Eğitim Kursu, 30 ülkeden 60 organ nakli koordinatörünün katılımıyla İstanbul
'da gerçekleştirildi.
Türkiye Organ Nakli Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle "Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi" kapsamında gerçekleştirilen kursta, Türk doktor ve organ nakli koordinatörleri bilgi ve deneyimlerini yabancı meslektaşlarıyla paylaştı. Afganistan
, Arnavutluk
, Belarus
, Hırvatistan
, Mısır
, Etiyopya
, Gürcistan
, Macaristan
, Irak
, Kazakistan
, Kenya
, Kırgızistan
, Letonya
, Litvanya
, Moldova
, Moğolistan
, Filistin
, Romanya
, Senegal
, Sudan
, Tanzanya
ve Birleşik Arap Emirlikleri
'nden gelen katılımcılar ülkelerindeki eksiklikleri anlattı, ihtiyaç duydukları konularda bilgi aldı.
Kursta beyin ölümü teşhisi, organ temini, muhafazası ve transferi, aile bilgilendirmesi ve iknası, organ naklinde etik gibi konular konuşuldu. Katılımcılar bu süreçleri uygulamalı olarak Türk uzmanlardan öğrenme fırsatı buldu.
Katılımcılar, kurs kapsamında Yeditepe Üniversitesi
Koşuyolu Hastanesi ve Uluslararası Organ Nakli Ağı Merkezi'ni de ziyaret etti. Organ nakli sürecinin tüm ayrıntıları merkezdeki simülasyon cihazı üzerinde katılımcılara aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:25 Kaynak: AA
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