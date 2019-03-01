Uluslararası Organizasyonların Adresi "Erciyes" - Kayseri

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 350 milyon avroluk Erciyes Master Planı yatırımıyla uluslararası standartlara kavuşan Erciyes Kayak Merkezi, Türkiye'de yapılan uluslararası organizasyonların bir numaralı adresi haline gelmeye başladı.

SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 350 milyon avroluk Erciyes Master Planı yatırımıyla uluslararası standartlara kavuşan Erciyes Kayak Merkezi, Türkiye'de yapılan uluslararası organizasyonların bir numaralı adresi haline gelmeye başladı.



Yaklaşık yüzde 90'ı tamamlanan master planının hayata geçmesinden sonra 2015 Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Snowboard Avrupa Kupası'na ev sahipliği yapan ve spor otoriteleri tarafından tam not alan Erciyes Kayak Merkezi, 2016, 2017 ve 2018'de de FIS Snowboard Dünya Kupası'nda dünyanın önde gelen sporcularını konuk etti.



Sahip olduğu teknik altyapı ile dünya ve Avrupa kupası organizasyonlarının Türkiye'de yapılmasını sağlayan Erciyes Kayak Merkezi, bisiklet, kayak ve snowboard başta olmak üzere birçok alanda vazgeçilmez bir kayak merkezi haline gelmeyi başardı.



Ev sahipliği yaptığı uluslararası şampiyonalardan alnının akıyla çıkmayı başaran kayak merkezinde, bugün de Snowkite Dünya Kupası 4. etap yarışmaları heyecanı başlıyor.



Organizasyona ev sahipliği yapan Erciyes AŞ'nin yönetim kurulu başkanı Murat Cahid Cıngı, kış sporlarıyla ilgili federasyonlar tarafından tercih edilen bir kayak merkezi haline geldiklerini söyledi.



Erciyes Kayak Merkezi'ndeki organizasyonların birçoğunun Türkiye'de ilk olma özelliği taşıdığını vurgulayan Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin şehre ekonomik, kültürel ve sosyal katkı sağlamak amacıyla başlattığı Erciyes Master Planı'nın Erciyes Dağı'nı bir kayak merkezi olmaktan çıkarıp kentin dünyaya açılan penceresi haline getirdiğini belirtti.



Master planı sayesinde teknik altyapı ve sportif anlamda uluslararası standartların çok üzerinde bir kayak merkezine sahip olduklarını vurgulayan Cıngı, şunları kaydetti:



"Erciyes Kayak Merkezi, artık kayak ve snowboard altyapısını oluşturmuş ve çok sayıda uluslararası organizasyona ev sahipliği yapıyor. 2015 yılında başlayan uluslararası organizasyonlar silsilesi her yıl üzerine yenilerini koyarak devam ediyor. Snowboard alanında 3 kez dünya kupasına ev sahipliği yapan kayak merkezimiz, öte yandan sürekli küçük esintiler ve ağaçsız alanlar bol olduğu için snowkite sporcuları ve federasyonunun da dikkatini çekti. Erciyes, snowkite için dünyada nadir bulunan bir atmosfere sahip. Geçen yıl Snowkite Dünya Kupası'nın final etabını burada gerçekleştirmiştik. Sporcular ve federasyon yetkilileri buraya hayran kaldı. Artık snowkite deyince dünyada akla gelen ilk yerlerden biri Erciyes. Snowkite son yıllarda Avrupa'da ve Amerika'da yaygınlaşmaya başlayan bir spor dalı."



"Talep eden değil, tercih edilen bir merkez olduk"



Cıngı ayrıca "Bu tarz organizasyonlar Erciyes'in uluslararası çapta markalaşmasına çok büyük katkılar sağlıyor. Kendi sporcularını takip eden ülkeler, sporcunun başarını Erciyes'te elde etmesinden dolayı burayı merak ediyorlar. Bu şekilde de çok sayıda kayakçıyı burada misafir ediyoruz. Talep eden değil, tercih edilen bir merkez olduk." ifadelerini kullandı.



Cıngı bu yıl 5 etapta düzenlenen Snowkite Dünya Kupası'nın Erciyes'te düzenlenecek olan 4. etabında, Almanya, İtalya, Hollanda, Danimarka, Avusturya, Rusya, İsveç, Ukrayna ve Türkiye'den 100'e yakın sporcunun mücadele edeceğini de sözlerine ekledi.

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