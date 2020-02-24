"Uluslararası Örgütler ve Doğu Türkistan" konferansı Karabük'te gerçekleşti - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Uluslararası Örgütler ve Doğu Türkistan' konferansı Karabük'te gerçekleşti - Son Dakika

"Uluslararası Örgütler ve Doğu Türkistan" konferansı Karabük'te gerçekleşti

6 saat önce

Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk, "Bugün Çin'in kullanmış olduğu enerjinin neredeyse yarısına yakınını Doğu Türkistan topraklarından tedarik ediliyor.

Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk, "Bugün Çin'in kullanmış olduğu enerjinin neredeyse yarısına yakınını Doğu Türkistan topraklarından tedarik ediliyor." dedi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) iş birliğiyle gerçekleştirilen "Doğu Türkistan Akademisi"nin ikinci haftasına düzenlenen "Uluslararası Örgütler ve Doğu Türkistan" başlıklı konferansta konuşan Tümtürk, Doğu Türkistan tarihi ile ilgili bilgiler aktardı.

Doğu Türkistan'ın Türk-İslam medeniyetinin doğduğu coğrafya olduğunu ifade eden Tümtürk, Çin'in çeşitli projelerle burayı yok etmek istediğini savundu.

Uygur Türklerinin uğradığı baskıları örnek vererek anlatan Tümtürk, Doğu Türkistan'da olanları dünyanın görmezden geldiğini, yanlarında sadece Türkiye'yi bulduklarını kaydetti.

Doğu Türkistan'ın Türkiye'den sonra en çok Müslüman Türk'ün yaşadığı bölge olduğunu belirten Tümtürk, "Bu yönüyle bizimle hem dindaş, hem soydaş hemde akraba olması bize farklı sorumluluklar yüklemekte. Doğu Türkistan'da coğrafi olarak belki Türkiye'ye en uzak, en ırak bölge Türk dünyasında. Ama manen, kalben, ruhen Türkiyeyi kendisine en yakın hisseden ata yurdumuz. Tarihte bir çok imparatorluğun yaşadığı coğrafya." diye konuştu.

Doğu Türkistan'ın Türk ve İslam medeniyeti açısından önemli olduğunu vurgulayan Tümtürk, şöyle devam eti:

"Doğu Türkistan'ın bugün işgal edilişinin en önemli gerekçelerinden bir tanesi müthiş yer altı ve yer üstü zenginlikleri. Başta petrol, doğalgaz, kömür, uranyum, altın ve gümüş gibi madenler bulunuyor olması. Bugün Çin'in kullanmış olduğu enerjinin neredeyse yarısına yakını Doğu Türkistan topraklarından tedarik ediliyor."

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 07:42 Kaynak: AA
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