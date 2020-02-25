Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde KBÜ Yeniler Kulübü ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Karabük İl Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen "Doğu Türkistan Akademisi" kapsamında "Uluslararası Örgütler ve Doğu Türkistan" konferansı gerçekleştirildi.



KBÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda yapılan konferansa konuşmacı olarak katılan Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, Doğu Türkistan'ın; insan kaynakları, medeniyeti, tarihi ve kültürü açısından dünya medeniyetiyle yarışabilecek bir coğrafya olduğunu söyledi.



Doğu Türkistan'ın ilim, bilim, fen, kültür-sanat ve medeniyette ilklerin yaşandığı bir coğrafya olduğunu ifade eden Tümtürk, "Atalarımız modern matbaanın temelleri olarak adlandırabileceğimiz Gutenberg kardeşlerin modern matbaasından asırlar önce ağaçtan oyma harflerle ilk matbaanın örneklerini bize sunmaktadır. Yine kağıt, ipek dokumacılığı, kilim, el sanatlarında da oldukça başarılıyız" dedi.



Doğu Türkistan bölgesinde bulunan Müslüman Türklerin nüfusuna dikkat çeken Tümtürk, şunları söyledi:



"Doğu Türkistan ikinci en büyük yüz ölçüme sahip Türk-İslam devleti ve ikinci en kalabalık Müslüman Türk nüfusa sahip bölgedir. Doğu Türkistan, 35 milyon Müslüman Türk'ün yaşadığı, tarihte Büyük Türkistan, Ulu Türkistan olarak adlandırılan, ecdadımızın özgürce pasaport gerekmeksizin yaşadığı Büyük Türkistan'ın doğusunu oluşturmaktadır. Yüz ölçümü olarak Kazakistan'dan sonra en büyük Türk-İslam devleti ve 35 milyonluk Müslüman Türk nüfusuyla da Türkiye'den sonra en yoğun Müslüman Türklerin yaşadığı bölgedir. Bu yönüyle bizimle hem dindaş hem soydaş hem de akraba olması bize farklı sorumluluklar yüklemektedir."



Tümtürk, Çin'in Doğu Türkistan bölgesinde yaptığı baskılara da değinerek, "Çin'in Doğu Türkistan'a uygulamış olduğu birçok katı kurallı baskıları mevcuttur. Gelecekte o bölgenin tamamen Çinlileştirilmesi hedeflenmektedir. Çin o bölgede Müslüman Türklere açık hava hapishane hayatı yaşatmaktadır" diye konuştu.



Tümtürk, konuşmasında ayrıca uluslararası örgütlerin Çin'in Uygur Türklerine uygulanan zulme sessiz kalmasına da dikkat çekti. - KARABÜK