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Uluslararası Orta Asya'dan Anadolu'ya İslami İlimler Sempozyumu başladı - Son Dakika

Uluslararası Orta Asya'dan Anadolu'ya İslami İlimler Sempozyumu başladı

04.06.2021 18:38
Uluslararası Orta Asya'dan Anadolu'ya İslami İlimler Sempozyumu başladı, System.String[]

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen "Uluslararası Orta Asya'dan Anadolu'ya İslami İlimler Sempozyumu" başladı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen "Uluslararası Orta Asya'dan Anadolu'ya İslami İlimler Sempozyumu" başladı.

Orta Asya Türk cumhuriyetleri ile İslam düşüncesi bağlamında fikir ve gelecek birliğine katkı sağlanması amacıyla düzenlenen sempozyuma, Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tataristan, Afganistan, Azerbaycan ve İran'daki üniversite ile enstitüler katıldı.

Sempozyumun ilk oturumunda konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Anadolu'ya ilmi birikimin Orta Asya'dan geldiğini herkesin bildiğini belirterek, "Köklerimiz, her şeyimiz orada. Sempozyumda bu birlikteliklerin daha da güçleneceğini ümit ediyorum. Çok güzel, verimli, ilim ve bilgi dolu sempozyum geçmesini temenni ediyorum." dedi.

" Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya lideri olduğu açıktır"

Kırgızistan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kudayberdi Kojobekov da Kırgızistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerin başında Türkiye Cumhuriyeti'nin geldiğini anımsattı.

İki ülke arasında 30 senelik zaman zarfında ekonomik, sosyal, kültürel, dil, din ve tarih konularında önemli gelişmeler yaşandığını aktaran Kojobekov, şöyle devam etti:

"Bu konuların içinde özellikle din ilimleri konusunda eskiden Orta Asya öncü vizyondayken, günümüzde ise dini ilimlerin hayata aktarılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya lideri olduğu açıktır. KBÜ ile Oş Devlet Üniversitesi arasında, 2019'da eğitim ve öğretim alanındaki iş birliği ve tecrübe değişimi amacıyla muhtevası bakımından son derece önemli memorandum imzalanmıştı. Mezkur memorandum, bundan sonra birçok ilmi ve akademik iş birliği konusunda önemli gelişmelere vesile olacaktır."

"Türk-İslam medeniyetinin bölünmez bir parçasıyız"

Kazakistan Nur Mübarek Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kayrat Kurmanbaev ise İslam'ın Türkistan diyarına gelmesinin, tüm Türk halklarının medeniyetinin gelişmesine yol açtığını, yeni şehirler ve medreseler ortaya çıktığını, İslam alemine meşhur alimlerin yetiştiğini anlattı.

Kurmanbaev, "İslam kültürüyle bağımız çok derinlerdedir ve Türk-İslam medeniyetinin bölünmez bir parçasıyız. Bu sempozyum, kardeş ülkeler arasındaki bağları pekiştirmek adına, gelecek nesle zengin kültürümüzü aktarmamız için büyük önem taşımaktadır ve son derece önemlidir. Geleneksel dini değerlere sahip çıkmak için asırlar önce yaşamış alimlerin eserleri ve ele aldığı konuları gün yüzüne çıkarmak, büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Agil Şirinov da Azerbaycan'ın Orta Asya ve Osmanlı-Türkiye arasında bir köprü görevi gördüğünü belirtti.

Orta Asya'daki şehirlere bakıldığında hepsinin birer ilim havzası olduğunu vurgulayan Şirinov, "Orta Asya'nın İslam medeniyetinin oluşumunda çok büyük öneme sahip olduğunu söyleyebilirim. Orta Asya'da yetişen alimler sadece nakli ilimlerle yetinmemiş, hayatlarına baktığımızda hem İslami hem de akli ilimlerde önde gelen alimlerdendir. Mesela Ali Kuşçu'yu buna örnek olarak gösterebilirim." diye konuştu.

Özbekistan Uluslararası İmam Buhari Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Sovosil Ziyodov ise sempozyumun hayırlara vesile olmasını diledi.

İslam medeniyetinin Orta Asya'dan Anadolu'ya giden serüveni ile şehirler, alimler, eserler, ilimler, meseleler, ekoller ve yorumların ele alınacağı sempozyum 3 gün sürecek.

Uluslararası Orta Asya'dan Anadolu'ya İslami İlimler Sempozyumu başladı

Türkiye, İslam, Türk, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Orta Asya'dan Anadolu'ya İslami İlimler Sempozyumu başladı - Son Dakika


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