Son Dakika Haberleri: "Uluslararası Ortahisar Halk Oyunları Festivali" sona erdi
Son Dakika Güncel Haber

"Uluslararası Ortahisar Halk Oyunları Festivali" sona erdi

1 saat önce

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde düzenlenen "Uluslararası Ortahisar Halk Oyunları Festivali" sona erdi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde düzenlenen "Uluslararası Ortahisar Halk Oyunları Festivali" sona erdi.
Gürcistan, Bulgaristan, Polonya, Yunanistan, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Samsun, Kırşehir ve Ankara'dan gelen halk oyunu ekiplerinin katılımıyla gerçekleşen ve üç gün devam eden festivalin kapanış programı, belde meydanında yapıldı.
AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, festivalin kapanış programında yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin turizme katkı sağlayacağını ifade ederek, "Yakın zamanda Ürgüp'te balon festivali vardı, şimdi de Ortahisar'da halk oyunları festivali var. Bölgemizin turizmine katkı sağlayan bu tür etkinliklerin daha da büyüyerek, gelişerek devam etmesini istiyoruz. Gerçekten farklı kültürlerin burada buluşması, beldemizin bu şekilde şenlik ve festivallere ev sahipliği yapması hem turizm açısından hem tanıtım açısından önem arz ediyor." dedi.
Program sonunda yerli ve yabancı gruplara katılım belgesi ve plaket takdim edildi.
Ortahisar, Nevşehir, Ürgüp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve AB üyesi ülkelerin tehditlerine cevap verdi: Ne ise senin yaptırımın yap Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe-2 operasyonuyla ilgili çarpıcı açıklama: Kandil diye bir tehdit kalmayacak Adnan Oktar örgütünün FETÖ bağlantısı mailde ortaya çıktı! 3 ay önce evlenen sözleşmeli er kazada öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.7.2019 12:13:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Uluslararası Ortahisar Halk Oyunları Festivali" sona erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]