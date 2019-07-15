"Uluslararası Ortahisar Halk Oyunları Festivali" sona erdi
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde düzenlenen "Uluslararası Ortahisar Halk Oyunları Festivali" sona erdi.
Nevşehir Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:10 Kaynak: AA
'in Ürgüp
ilçesine bağlı Ortahisar
beldesinde düzenlenen "Uluslararası Ortahisar Halk Oyunları Festivali" sona erdi. Gürcistan
, Bulgaristan
, Polonya
, Yunanistan
, Ukrayna
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC) ile Samsun
, Kırşehir
ve Ankara
'dan gelen halk oyunu ekiplerinin katılımıyla gerçekleşen ve üç gün devam eden festivalin kapanış programı, belde meydanında yapıldı. AK Parti
Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz
, festivalin kapanış programında yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin turizme katkı sağlayacağını ifade ederek, "Yakın zamanda Ürgüp'te balon festivali vardı, şimdi de Ortahisar'da halk oyunları festivali var. Bölgemizin turizmine katkı sağlayan bu tür etkinliklerin daha da büyüyerek, gelişerek devam etmesini istiyoruz. Gerçekten farklı kültürlerin burada buluşması, beldemizin bu şekilde şenlik ve festivallere ev sahipliği yapması hem turizm açısından hem tanıtım açısından önem arz ediyor." dedi.
Program sonunda yerli ve yabancı gruplara katılım belgesi ve plaket takdim edildi.
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