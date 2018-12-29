Uluslararası Osmanlı Dönemi'nde Kudüs'te İlmi Hayat ve Eğitim" Sempozyumu

Yurtdışındaki Filistin
Alimler Heyet Başkanı Dr. Nevvaf Tekruri
, "Kardeşlerim, Kudüs
bizim boynumuzda bir emanettir, Peygamber Efendimizin bir emanetidir. Tabi kötüler asla ve asla bu yükü kaldıramaz. Sadece mümin insanlar bu yükü taşıyabilir." dedi.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika
Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti iş birliğinde, Bağcılar Belediyesi
sponsorluğunda üniversitenin Haliç
yerleşkesinde düzenlenen "Osmanlı Dönemi'nde Kudüs'te İlmi Hayat ve Eğitim" başlıklı uluslararası sempozyumun açılışında konuşan Tekruri, Kudüs'ün İslam tarihi yerindeki yerine ve önemine değindi.
Tekruri, Osmanlıların Kudüs'te ilme yaptıkları yatırımlar, açılan medreseler, bu medreseler için kurulmuş vakıfların önemini vurgulayarak, bugün Kudüs'ün işgal altında olduğunu söyledi.
Müslümanların Kudüs konusunda daha duyarlı olmasını isteyen Tekruri, "Kardeşlerim, Kudüs bizim boynumuzda bir emanettir, Peygamber Efendimizin bir emanetidir. Ayrıca, Hz. Ömer'in, Selahaddin Eyyubi
'nin, Sultan Selim
, Kanuni ve Sultan Abdülhamid'in emanetidir. Tabi kötüler asla ve asla bu yükü kaldıramaz. Sadece mümin insanlar bu yükü taşıyabilir. Biz bu gerçek emanete sahip çıkalım. Allah'tan dileğim biz o salih insanlardan olalım." diye konuştu.
"Kudüs bugün işgal altındadır"
Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Zekeriya Kurşun
ise, sempozyumun amacının dört asır Osmanlı idaresinde kalan Kudüs'te ilmi hayatın her yönünü konuşmaya ve belgelemek olduğunu söyledi.
Kurşun, Kudüs'ün peygamberler diyarı olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:
"Kudüs bugün işgal altındadır. Tarihe baktığımızda Kudüs-ü Şerif defalarca sıkıntılı anlar ve dönemler geçirmiştir. Ancak her seferinde sorumluluğunu idrak edebilen Müslümanlar, Müslümanların önderleri Kudüs-ü Şerifte yeniden barışı, kardeşliği ve bir arada yaşamı tesis edebilmişlerdir. İslam tarihinde en uzun istikrar dönemlerinden biri de kuşkusuz Osmanlı asırlarıdır. Osmanlı Devleti
, 1516 yılından 1917 yılına kadar Kudüs'ün İslami kimliğine pek çok yönü ile katkılar sunmuştur. Bugün bu sempozyumda burada sadece yaptığı katkılardan biri üzerine odaklanacaktır."
Kurşun, Osmanlı idaresine girmeden önce de Osmanlı idarecileri, sultanları ve halkının Kudüs'e özel bir ilgi gösterdiğini ve bu ilginin yönetime katıldıktan sonra da devam ettiğini söyledi. Gazze
'de yaşayan birçok ilim adamının sempozyuma katılmak için başvuruda bulunduğunu ve "burası siyonist işgal altında olduğundan" gelemediklerini açıklayan Kurşun, iki ilim adamının ise Gazze'den Ürdün
'e geçtiğini ama Ürdün'den buraya gelmelerinin engellendiğini dile getirerek, bunu kınadıklarını vurguladı.
İki gün sürecek sempozyuma Türkiye
'den ve dünyadan birçok uzman katılıyor.