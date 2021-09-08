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Uluslararası Otomobil Fuarı'nda sektörün geleceğini çizen otonom araçlar sergilendi - Son Dakika

Uluslararası Otomobil Fuarı'nda sektörün geleceğini çizen otonom araçlar sergilendi

08.09.2021 18:02
Uluslararası Otomobil Fuarı'nda sektörün geleceğini çizen otonom araçlar sergilendi, System.String[]

Almanya'nın Münih kentinde devam eden Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (IAA Mobility 2021) hünerlerini sergileyen otonom araçlar, fuarın öne çıkan teknolojilerden oldu.

Almanya'nın Münih kentinde devam eden Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (IAA Mobility 2021) hünerlerini sergileyen otonom araçlar, fuarın öne çıkan teknolojilerden oldu.

Almanya'nın Münih kentinde dün kapılarını açarak otomobil tutkunları ile otomobil üreticilerini bir araya getiren Uluslararası Otomobil Fuarı (IAA Mobility 2021) ikinci gününde devam ediyor. Otomobil severlere geleceğin otomobil alışkanlıklarını şimdiden deneyimleme imkanının sunulduğu fuarda, otonom araçlar hünerlerini sergiledi. Dünyanın önde gelen otomobil markaları, insan faktörüne ihtiyaç duymadan yolu ve trafik durumunu algılayarak gidebilen sürücüsüz (otonom) araçlarını tanıttı. Otomotiv sektöründe büyük bir dönüşüme yol açması beklenen otonom araçlar dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Fuarın kapıları 12 Eylül'e kadar açık

Başta Almanya'dan olmak üzere Avrupa ve Çin merkezli markalarının büyük ilgi gösterdiği fuara otomotiv devlerinin yanı sıra teknoloji ve tedarik sektörlerinden firmalar da dahil toplam 700 şirket katılıyor. 12 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek fuara yalnızca aşı olan, Covid-19 geçiren ya da PCR test sonucu negatif olan kişiler girebiliyor. Uluslararası Otomobil Fuarı, bu yıldan itibaren iki yılda bir düzenlenecek.

(İHA)

Uluslararası Otomobil Fuarı'nda sektörün geleceğini çizen otonom araçlar sergilendi
Uluslararası Otomobil Fuarı'nda sektörün geleceğini çizen otonom araçlar sergilendi
Uluslararası Otomobil Fuarı'nda sektörün geleceğini çizen otonom araçlar sergilendi
Uluslararası Otomobil Fuarı'nda sektörün geleceğini çizen otonom araçlar sergilendi
Uluslararası Otomobil Fuarı'nda sektörün geleceğini çizen otonom araçlar sergilendi

12 Eylül Darbesi, Otomobil, Almanya, Münih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uluslararası Otomobil Fuarı'nda sektörün geleceğini çizen otonom araçlar sergilendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uluslararası Otomobil Fuarı'nda sektörün geleceğini çizen otonom araçlar sergilendi - Son Dakika
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