Son Dakika Haberleri: Uluslararası Otomobil Fuarı'nın Açılışını Merkel Yaptı- Merkel: - "e Otomobillerin de Lideri...
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Uluslararası Otomobil Fuarı'nın Açılışını Merkel Yaptı- Merkel: - "e Otomobillerin de Lideri...

34 dakika önce

- Uluslararası Otomobil Fuarı'nın açılışını Merkel yaptı Merkel: "E otomobillerin de lideri Almanya olmalı"FRANKFURT - Dünya otomobil üreticilerini bir araya getiren Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'nın açılışını Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier,...

- Uluslararası Otomobil Fuarı'nın açılışını Merkel yaptı

Merkel:

"E otomobillerin de lideri Almanya olmalı"

FRANKFURT - Dünya otomobil üreticilerini bir araya getiren Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'nın açılışını Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier, ABD'li Otomobil Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi Başkanı John Krafcik ve Alman Otomobil Üreticileri Derneği Başkanı Bernhard Mattes ile birlikte yapı.

Fuarın açılışında konuşan Merkel, otomobil sektörünün fosil yakıtlardan e otomobile dönüşüm yaşadığını, bu dönüşümün de zorlukları beraberinde getirdiğini belirterek, yarının otomobillerinin çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde üretilmesinin önemli olduğunu söyledi. Merkel, Almanya'nın otomobil sektörünün önde gelen ülkesi olduğunu ve 'yarının otomobilleri' için de Almanya'nın önder ülke olmasını istediklerini belirtti. E otomobillerin gelişmesi ve yaygınlaşması için gerekli alt yapının hazırlanması için hükümet olarak çalıştıklarını söyleyen Merkel, sanayicinin ve siyasilerin birlikte çalışmak zorunda olduğunu ifade etti.

İki gün boyunca basın mensuplarına açık kalan fuar bu günden sonra sektör temsilcilerinin ziyaretine, Cumartesi gününden itibaren ise otomobilseverlerin ziyaretine açılacak. Bu yıl 68.'si düzenlenen IAA'ya 39 ülkeden bin 100 firma katılarak ürünlerini tanıtıyor. Otomobillerde uygulanan 219 ürün ilk kez fuarda tanıtılacak. Yeniliklerin paralelinde otomobil sektörünün değişim ve dönüşümden dolayı yaşadığı sorunlar ve geleceğin otomobilleri konulu yüzlerce söyleşi ve konferans düzenlenecek. 232 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuara Türkiye'den Bursa, İzmir, İstanbul ve Eskişehir'den 14 firma katılıyor. 2017 yılında 810 bin kişinin ziyaret ettiği fuarı bu yıl 1 milyona yakın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuar 22 Eylül'e kadar açık kalacak.

Uluslararası Otomobil Fuarı'nın Açılışını Merkel Yaptı- Merkel: - e Otomobillerin de Lideri...

Angela Merkel, Frankfurt, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:45 Kaynak: İHA
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