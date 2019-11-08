Son Dakika Haberleri: Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı
Son Dakika Ekonomi Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı

Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı

6 saat önce

JATO'nun Kıdemli Analisti Juan Felipe Munoz, Pazarda elektrikli araçların arttırılması için çalışmaların da arttırılması gerektiğini söyledi.

Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı, System.String[]

JATO'nun Kıdemli Analisti Juan Felipe Munoz, Pazarda elektrikli araçların arttırılması için çalışmaların da arttırılması gerektiğini söyledi.


Türkiye, küresel otomotiv ekosistemine yön veren elektrikli araç teknolojileriyle ilgili önemli bir konferansa ev sahipliği yapıyor. Otomotiv endüstrisindeki elektrikli araçların dönüşümünü tüm yönleriyle ele almak üzere Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı (IAEC), İstanbul'da devam ediyor. Ana teması 'Elektrikli Araç Teknolojileri ve Geleceği' konulu konferansta elektrikli araçlar enine boyuna masaya yatırılıyor.


Küresel elektrikli araç sektörünü değerlendiren otomotiv bilgi çözümleri alanında dünyanın önemli şirketlerinden JATO'nun Kıdemli Analisti Juan Felipe Munoz, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Elektrikli araç sektörünün iki boyutu var. Özellikle 2011 yılında talep tarafında 1,1 milyonlardan 5 milyonlara yükselen bir artış görülüyor. Ama tabi hem fiyat konusunda hem de menzil konusunda çeşitli sınırlamalar söz konusu. Pazarda elektrikli araçların arttırılması için çalışmaların da arttırılması gerekiyor" dedi. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Araç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu tartışma yaratan 'Kahramanın Yolculuğu' kitabı hakkında konuştu: Kendimi 'kahraman' diye tanımlamıyorum
Suriyeli kadınların yüzde 12'si 15 yaşından önce evlendiriliyor Servis aracıyla Eylül'ün ölümüne neden olan şoför, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Metropoll'den yeni anket: 'Erdoğan'ı beğeniyorum' diyenlerin oranı yüzde 54.4

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 16:47:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]