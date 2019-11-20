Uluslararası oyun fuarı Gaming İstanbul 2020 İstanbul'da düzenlenecek

Uluslararası oyun ve e-spor fuarı Gaming İstanbul 2020, 30 Ocak-2 Şubat tarihlerinde Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.

Türk oyuncular ve dünyanın dört bir yanından gelen oyun profesyonellerini İstanbul'da buluşturacak olan Gaming İstanbul 2020'de ziyaretçiler dünya devi oyun ve donanım firmalarının en yeni ürünleriyle tanışacak, ödüllü e-spor karşılaşmalarına ve turnuvalara katılacak ve dört gün boyunca oyun dünyasında yaşayacak.

Ziyaretçiler, Gaming İstanbul içindeki alışveriş alanı, cosplay alanı, çocuk parkı ve serbest geliştirici alanına da giriş hakkına sahip olacak.

Verilen bilgiye göre, GIST 2020'de bu yıl ilk defa mobil oyunlara özel "Mobil Oyun Alanı"da yerini alacak.

Mobil oyun firmalarının, yeni oyunlarını oyun severlerle buluşturağı alanda mobil oyun turnuvaları, mobil e-spor karşılaşmaları da düzenlenecek. Markalar ve firmalar, Gaming İstanbul'la 100 bin ziyaretçi, 4,6 milyon takipçi ve 23,9 milyon oyunsevere erişme imkanı bulacak.

Gaming İstanbul ile ilgili tüm bilgilere ve fuar biletlerine "www.gamingistanbul.com" ve "www.biletino.com" adreslerinden ulaşılabiliyor.