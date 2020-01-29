Uluslararası Oyuncak Fuarı Almanya'da kapılarını ziyaretçilere açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uluslararası Oyuncak Fuarı Almanya'da kapılarını ziyaretçilere açtı - Son Dakika

Uluslararası Oyuncak Fuarı Almanya'da kapılarını ziyaretçilere açtı

6 saat önce

Nurnberg'de bu yıl 71'incisi düzenlenen Uluslararası Oyuncak Fuarı bugün yapılan törenle kapılarını ziyaretçilere açtı.

Uluslararası Oyuncak Fuarı Almanya'da kapılarını ziyaretçilere açtı, System.String[]
Nurnberg'de bu yıl 71'incisi düzenlenen Uluslararası Oyuncak Fuarı bugün yapılan törenle kapılarını ziyaretçilere açtı. Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz'in de davetli olduğu açılış töreni, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Ulrich Maly'nin konuşması ile başladı.

TÜRKİYE'DEN 52 FİRMA YER ALDI

Türkiye'den bu yıl fuara 52 firma katıldı. Başkonsolos Serdar Deniz Türk firmalarını tek tek gezip ilgililerden bilgi aldı ve onlara başarılar diledi.

2 ŞUBAT'A KADAR AÇIK KALACAK

Fuar 2 Şubat'a kadar sürecek. Fuarda, 68 ülkeden 2 bin 203'ünü yabancıların oluşturduğu 2 bin 886 firma yer aldı. Bir milyonun üstünde oyuncağın sergilendiği fuarı 132 ülkeden 70 bin iş insanı ziyaret ediyor.

FUARDA VİRÜS ÖNLEMLERİ ALINDI

Fuarda koronavirüse karşı da önlemler alındı. Çin'den gelen ziyaretçiler fuarı maskeyle dolaşırken, tuvaletlerde, salon geçişlerinde, restoranlarda toplamda 70 dezenfeksiyon kutusu bulunduruldu. Koronavirüsünden etkilenen Çin'in Wuhan kentinden gelmesi beklenen katılımcıların ziyaretlerini iptal ettiği belirtildi.

Fuara katılan Egem Grup Genel Müdürü Levent Çelik ve DolU Toy Factory Kurumsal Satış müdürü Talha Dolu, Türk firmalarına ilginin yoğun olması nedeniyle memnuniyetlerini dile getirdiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Genel Görüntü

-Sırası ile Levent Çelik, Talha Dolu

-Oyuncaklardan görüntü

-Detaylar

-Maske takan Çinli ziyaretçiler

-Başkonsolos Serdar Deniz Türk stantlarını ziyaret ediyor

-Başkonsolos Serdar Deniz'in açıklamaları


- N
Serdar Deniz, Başkonsolos, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:01 Kaynak: DHA
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