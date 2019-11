Uluslararası Özel Yetenekliler Eğitimi Kongresi düzenlendi

Malatya'da, Uluslararası Özel Yetenekliler Eğitimi Kongresi (IGATE'19) İnönü Üniversitesi ve Türkiye Zeka Vakfı'nın destekleriyle düzenlendi. Özel yetenekli çocukların eğitimi üzerine gerçekleştirilen kongrede, 3 gün boyunca ulusal ve uluslararası alanda 120'nin üzerinde bildiri, 1 panel, 3 atölye çalışması ve 6 çağrılı konuşma gerçekleştirildi.



İnönü üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde 3 gün süren kongreye, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Erdem'in yanı sıra akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler katıldı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Gamze Akkaya, Dr. Öğr. Üyesi Pelin Ertekin ve Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Yetenekliler Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Serdar Köksal'ın başkanlığını yaptığı kongrede, özel yetenekliler ele alındı. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Dr. Öğr. Üyesi Gamze Akkaya, özel yetenekli bireylerin toplumların gelişmesine fayda sağlayıp, rol alabilecek niteliklere ve kapasiteye sahip oldukları için her zaman dikkat çektiklerini belirtti. Akkaya, özel yetenekli bireylerin bu nitelikleri sebebiyle gerek ulusal gerekse uluslararası boyutta akademik çalışmalara konu olduklarını ifade etti. Özel yetenekli bireylerin sahip oldukları öğrenme yeteneklerini en üst seviyeye çıkarmayı ve bu bireylerin toplumlara sundukları katkıların sürekli hale getirilmesinin sağlanmasını amaçladığını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Akkaya, kongrenin diğer bir amacının ise bilhassa özel yeteneklilerin eğitimi konusunda çalışan farklı disiplinlerden gelen akademisyenlerin ve öğretmenlerin bir araya gelmelerini ve fikir alışverişinde bulunmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Erdem ise, eğitimin toplumun bütün kesimlerini içeren bir süreç olduğunu belirtti. Özel yetenekli bireylerin bu süreç içerisinde ihmal edildiğini dikkat çeken Dekan Prof. Dr. İlhan Erdem, toplumun her kesimini eğitmenin eğitim fakültelerinin aslı görevi olduğunu söyledi. Özel eğitim bölümünün yeni kurulmuş olmasına rağmen, düzenlenen kongre ile disiplinler arası çalışmayı gerektiren alana önemli bir katkı sağladığını belirten Erdem, kongrenin konularından birisinin de öğrenme güçlüğü olduğuna değindi. Prof. Dr. Erdem, öğrenme güçlüğünün özellikle irdelenmesi ve açıklanması gereken önemli çalışma alanlarından birisi olduğunu vurguladı.



"Üstün zekalılar, toplumun geleceğinin önemli bir parçasıdır"



İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da, İnönü Üniversitesi bünyesinde Üstün Zekalılar Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ve Çocuk Üniversitesi'nin faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Üniversite olarak özel eğitim sahasına son katkılarının özel eğitim bölümü bünyesinde kurulan "Özel Yetenekliler Eğitimi Ana Bilim Dalı" olduğunu dile getiren Rektör Kızılay, "Özel Yetenekliler Eğitimi Ana Bilim Dalı'nın İnönü Üniversitesinin alana verdiği önemi gösterdiğini ifade etti. Rektör Kızılay, toplumun küçük bir kısmını oluşturan ve diğer öğrencilerden ayrılan üstün zekalı öğrencilerin farklı bir ilgiyi hak ettiklerini vurguladı. Kızılay, bu öğrencilerin toplumun geleceğinin önemli bir parçası olduğunu ve bu alanda yapılan çalışmalara çok önem verdiğini ve desteklediğini ifade etti.



Rektör Kızılay, bu kongre kapsamında özel yetenekli bireylerin eğitiminde faaliyet gösteren kurumlar ve araştırmacılar arasında işbirliğinin sağlanabileceğini belirterek ikinci kez IGATE'ye ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını vurguladı. Milli Eğitim Bakanı Danışmanı Dr. Mahmut Çitil ise, "Eğitim 2023 Vizyonu Işığında Özel Yeteneklilerin Eğitiminde Yapılanlar ve Yapılacaklar" isimli konuşmasında, Eğitim 2023 Vizyonu'nda alınan kararlar çerçevesinde özellikle üniversiteler ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliğiyle eğitim fakültelerinin bünyesinde yer almaya başlayan özel yetenekliler eğitimi ana bilim dallarının önemini vurguladı.



Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı da, "Öğrenme Motivasyonu" başlıklı konuşmasında, sorgulamanın, merakın ve içsel motivasyonun önemini belirtti ve özel yetenekli bireylerin gelişiminde öğreten ve öğrenen arasındaki sevginin önemine değindi. Kongre, Dr. Lianne Hoogeveen'ın "Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Özel Yetenekli Öğrenciler: Öğretmenler Cesur Olun!", Prof. Dr. Selda Özdemir'in "Özel Yeteneğin Bir Başka Boyutu: Savantlar" ve Brainfit Türkiye Kurucusu Dr. Mehmet Engin Uysal'ın "Öğrenme güçlüğü ve Nöro-motor Olgunluk." konulu çağrılı konuşmaları ile devam etti.



Kongrenin ikinci gününde ise Dokuz Eylül Üniversitesi Özel Yetenekliler Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Burak Karabey, Eğitimci-Yazar Dr. Bahar Eriş ve Popular Science Dergisi Yayın Yönetmeni Şahin Ekşioğlu tarafından "Üstün Yeteneklilerde Matematik ve Müzik Eğitiminin Önemi ve Gelişimi" isimli panel gerçekleştirildi.



