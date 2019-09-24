Uluslararası Pamuk Birliği Başkanı Zabun: "Moda üreten kent haline geldik"

Uluslararası Pamuk Birliği Başkanı Kahramanmaraş'ta

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, tekstilde Kahramanmaraş'ın fason üretiminden çıkıp moda üretimi yapan kent haline geldiğini söyledi.

Zabun, Uluslararası Pamuk Birliği Başkanı Bill Ballenden'ın katıldığı toplantıda, pamuklu ürünlerde Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde Türk markalarının yer aldığının altını çizdi. Tekstilin güçlenmesi ve pamuk ticaretinin geliştirilmesi için standartların geliştirilmesi gerekliliğini vurgulayan Başkan Zabun, "Tekstil sektörünün ham maddesi pamuğun tüketilmesinde, iplik üretiminde büyük ölçüde pay sahibi olan Kahramanmaraş artık fason üretiminden çıkmış ve moda üretimi yapan kent haline gelmiştir. Pamuklu ürünlerde Avrupa başta olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde güçlü bir Türk markası olarak anılmak, Kahramanmaraş için müşterilerine kalite bakımından avantajlar sağlamaktadır. Bu bakımdan tekstilin ana girdisi olan pamuğun tedarik yolları ve kalitesi hem şehrimizin, hem de bölge illerimizi doğrudan ilgilendirmektedir. Pamuk ticaretinin geliştirilmesi ve standartlarının geliştirilmesi, ürün kalitesinin güçlendirilmesi ve tekstil sektörünün ihtiyacının tam olarak karşılanması bizim için son derece önemlidir" diye konuştu

Uluslararası Pamuk Birliği'nin işlevi hakkında iş adamları ve katılımcılara bilgiler veren Uluslararası Pamuk Birliği'nin Başkanı Bill Ballenden ise, "Bizim pamukla ilgili birçok testimiz var. Burada tarafsızlık ve doğrulukla ilgili dünyanın önde gelen laboratuvara da sertifikalar sunuyoruz. Böylelikle uluslararası kabul görmüş standartların uygulanması için hizmet sunuyoruz bu testlerle" diye konuştu.