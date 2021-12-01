Üye Girişi
Uluslararası pandemi anlaşması için ilk adım atıldı - Son Dakika

Uluslararası pandemi anlaşması için ilk adım atıldı

01.12.2021 15:15

- Uluslararası Pandemi Anlaşması için ilk adım atıldı Dünya Sağlık Örgütü'nün Dünya Sağlık Asamblesi, pandemi önleme, hazırlık ve müdahale konusunda uluslararası bir anlaşma taslağı hazırlanması için süreci başlatmayı kabul etti.

- Uluslararası Pandemi Anlaşması için ilk adım atıldı

PARİS - Dünya Sağlık Örgütü'nün Dünya Sağlık Asamblesi, pandemi önleme, hazırlık ve müdahale konusunda uluslararası bir anlaşma taslağı hazırlanması için süreci başlatmayı kabul etti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesi özel oturumunda "Birlikte Dünya" başlıklı bir karar alındı. DSA, dünyayı gelecekteki bulaşıcı hastalık krizlerinden korumayı amaçlayan ortak kararda, DSÖ Anayasası kapsamında bir sözleşme, anlaşma veya başka bir uluslararası belge hazırlanması ve müzakere edilmesi için küresel süreci başlatmayı kabul etti. DSA bu kapsamda pandemi sözleşmesine ilişkin belgeyi hazırlamak ve müzakere etmek için

hükümetler arası müzakere organı kurulmasına karar verdi. Bugün kabul edilen karara göre INB ilk toplantısını çalışma yolları ve zaman çizelgeleri üzerinde anlaşmak için 1 Mart 2022'de ve ikinci toplantısını bir çalışma taslağı üzerindeki ilerlemeyi

tartışmak için 1 Ağustos 2022'de yapacak.

DSÖ'den aşı çağrısı

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSA özel oturumunun kapanışında yaptığı açıklamada, "Üye devletler tarafından yönetilen ve fikir birliğine dayalı kapsayıcı, şeffaf ve verimli bir sürece bağlılığınızı memnuniyetle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

Tüm üye devletleri her ülkenin nüfusunun yüzde 40'ını bu yılın sonuna kadar ve yüzde 70'ini gelecek yılın ortasına kadar

aşılama hedeflerini gerçekleştirmeye çağıran Ghebreyesus, nüfusunun yüzde 70'ini aşılayan ülkeleri aşı dağıtımı yapmaya davet ederek, aşı bağışında bulunma sözü veren ülkelerden sözlerini acilen yerine getirmelerini talep etti. Ülkeleri aşı üretimini kolaylaştırmaya çağıran Ghebreyesus, "Tüm üye devletleri, teknoloji ve bilgi birikimini paylaşarak ve fikri mülkiyet haklarından feragat etmeyi destekleyerek aşı üretimini artırmanın önündeki her türlü engeli kaldırmayı seçmeye çağırıyorum" dedi.

Uluslararası pandemi anlaşması için ilk adım atıldı
Uluslararası pandemi anlaşması için ilk adım atıldı
Uluslararası pandemi anlaşması için ilk adım atıldı
Uluslararası pandemi anlaşması için ilk adım atıldı

Dünya Sağlık Örgütü, Müzakere, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uluslararası pandemi anlaşması için ilk adım atıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi 15:19 Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Kadir İnanır'dan ilk hastane fotoğrafı! 15:18 Kadir İnanır'dan ilk hastane fotoğrafı! Gaziantep'te babası tarafından dövülen bebekten iyi haber 15:12 Gaziantep'te babası tarafından dövülen bebekten iyi haber Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den 15:02 Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi 14:51 Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda 14:26 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda
Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar 13:50 Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz 13:31 Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz

Son Dakika Haberleri
15:19 Korkunç iddia! 1 aylık bebeğini sobada yaktığı öne sürülen anne gözaltında!
15:18 Kadir İnanır'dan ilk hastane fotoğrafı!
15:17 Son Dakika! İran meclisinde yangın! Milletvekilleri tahliye edildi
15:11 Gaziantep'te babası tarafından dövülen bebekten iyi haber
14:52 Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi
14:50 Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi
14:48 Ünlü anketçi Özer Sencar, Erdoğan'ın asgari ücret açıklamasını yorumladı: Seçimin ayak sesleri olabilir!
14:47 Bu kadarı pes dedirtti! Taksiciler lodosta bile pazarlık yapıp müşteri seçti
14:47 Babası birkaç gün önce ölmüştü! Instagramdan yaptığı reklamlar tepki çekti!
14:46 İşverenler asgari ücretin 3.501 TL-3.750 TL arasında olmasını istiyor! Anketi, Bakan paylaştı!
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama: Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımı kalkıyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama: Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımı kalkıyor         
15:20
Korkunç iddia! 1 aylık bebeğini sobada yaktığı öne sürülen anne gözaltında! Korkunç iddia! 1 aylık bebeğini sobada yaktığı öne sürülen anne gözaltında!         
15:19
Son Dakika! İran meclisinde yangın! Milletvekilleri tahliye edildi Son Dakika! İran meclisinde yangın! Milletvekilleri tahliye edildi         
15:17
Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin annesi olduğunu öğrendi! Kadın sinir krizi geçirdi Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin annesi olduğunu öğrendi! Kadın sinir krizi geçirdi         
15:10
Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi         
14:52
Bu akşam ne izleyeceksiniz: Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar ve Kuruluş Osman Bu akşam ne izleyeceksiniz: Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar ve Kuruluş Osman         
14:39
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi         
14:21
Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor         
13:35
Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği!         
12:36
Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale         
12:29
Arınç'tan Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili sözlerine çok sert yanıt: Hadsizliklerine son vermen için seni ilk ve son kez uyarıyorum Arınç'tan Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili sözlerine çok sert yanıt: Hadsizliklerine son vermen için seni ilk ve son kez uyarıyorum         
11:36
Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi         
11:09
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı         
10:45
Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi         
10:37
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 15:27:14. #1.12#
SON DAKİKA: Uluslararası pandemi anlaşması için ilk adım atıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement