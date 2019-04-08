Son Dakika Haberleri: Uluslararası Para Badminton Turnuvası'nda 3 Bronz Madalya

Uluslararası Para Badminton Turnuvası'nda 3 Bronz Madalya

48 dakika önce

ANKARA/ DHADubai'de düzenlenen 2'nci Fazza Uluslararası Para Badminton Turnuvası'nda milli sporcular Emine Seçkin karışık çiftler ve çift kadınlarda, Halime Yıldız ise tek kadınlarda 3'üncülük elde ederek bronz madalya kazandı.

Uluslararası Para Badminton Turnuvası'nda 3 Bronz Madalya, System.String[]
ANKARA/ DHA

Dubai'de düzenlenen 2'nci Fazza Uluslararası Para Badminton Turnuvası'nda milli sporcular Emine Seçkin karışık çiftler ve çift kadınlarda, Halime Yıldız ise tek kadınlarda 3'üncülük elde ederek bronz madalya kazandı.   

Emine Seçkin, WH1-WH2 kategorisi karışık çiftlerde Rus partneri Konstantin Afinogenov ile çift kadınlarda ise Belçikalı partneri Man-Kei To ile bronz madalyaya uzandı.

Türkiye'ye üçüncü madalyayı getiren isim ise Halime Yıldız oldu. Yıldız, SL3 kategorisi tek kadınlarda 3'üncü sırada yer alarak bronz madalya elde etti.  

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:32 Kaynak: DHA

Dubai, Spor
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