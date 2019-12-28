Uluslararası Para Fonu raporu: Türkiye ekonomisinde pozitif büyüme bekleniyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Kurulu, 4.madde konsültasyon çalışmaları sonucu Türkiye'ye ilişkin olarak 2019 yılı için hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaştı. Kurum, Türkiye ekonomisinde pozitif büyüme beklediğini açıkladı.



Raporun hazırlık aşamasına, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'den muhalefet temsilcileriyle yapılan görüşmeler damgasını vurmuş, IMF getirilen eleştirilere yanıt olarak toplantıların gizli olmadığını, tüm istişarelerin mutat uygulamalar çerçevesinde gerçekleştiğini kaydetmişti.