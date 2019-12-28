Uluslararası Para Fonu raporu: Türkiye ekonomisinde pozitif büyüme bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Uluslararası Para Fonu raporu: Türkiye ekonomisinde pozitif büyüme bekleniyor - Son Dakika Dünya

Uluslararası Para Fonu raporu: Türkiye ekonomisinde pozitif büyüme bekleniyor

6 saat önce

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Kurulu, 4.madde konsültasyon çalışmaları sonucu Türkiye’ye ilişkin olarak 2019 yılı için hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaştı. Kurum, Türkiye ekonomisinde pozitif büyüme beklediğini açıkladı.

Uluslararası Para Fonu raporu: Türkiye ekonomisinde pozitif büyüme bekleniyor, System.String[]

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Kurulu, 4.madde konsültasyon çalışmaları sonucu Türkiye'ye ilişkin olarak 2019 yılı için hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaştı. Kurum, Türkiye ekonomisinde pozitif büyüme beklediğini açıkladı.


Raporun hazırlık aşamasına, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'den muhalefet temsilcileriyle yapılan görüşmeler damgasını vurmuş, IMF getirilen eleştirilere yanıt olarak toplantıların gizli olmadığını, tüm istişarelerin mutat uygulamalar çerçevesinde gerçekleştiğini kaydetmişti.

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Uluslararası Para Fonu, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:58 
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