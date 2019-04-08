Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası
10 dakika önce
Ürdün'de yarın başlayacak Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası'nda Türkiye'den 6 sporcu mücadele edecek.
Ürdün
'de yarın başlayacak Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası'nda Türkiye
'den 6 sporcu mücadele edecek.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Amman
'da düzenlenecek turnuvada Türkiye'yi Neslihan Kavas
, Ümran Ertis, Kübra Korkut
, Hatice Duman
, Merve Cansu Demir ve İrem Oluk temsil edecek.
Turnuva, 12 Nisan Cuma günü sona erecek.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:45 Kaynak: AA
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