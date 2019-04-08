Son Dakika Haberleri: Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası

Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası

10 dakika önce

Ürdün'de yarın başlayacak Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası'nda Türkiye'den 6 sporcu mücadele edecek.

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Ürdün'de yarın başlayacak Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası'nda Türkiye'den 6 sporcu mücadele edecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Amman'da düzenlenecek turnuvada Türkiye'yi Neslihan Kavas, Ümran Ertis, Kübra Korkut, Hatice Duman, Merve Cansu Demir ve İrem Oluk temsil edecek.

Turnuva, 12 Nisan Cuma günü sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:45 Kaynak: AA

Ürdün, Türkiye, Spor
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